¿Cómo conseguir entradas para la gira “The Romantic Tour” de Bruno Mars en Estados Unidos?

La espera de casi nueve años ha terminado. Bruno Mars, el "rey del funk" moderno , anunció oficialmente su regreso a los escenarios con “The Romantic Tour”, su primera gira masiva por estadios desde el legendario “24K Magic World Tour” de 2017. Esta gira mundial servirá para promocionar su cuarto álbum de estudio, “The Romantic”, cuyo lanzamiento está programado para febrero de este año.

Con casi 40 fechas confirmadas entre Estados Unidos y Europa, Mars no llega solo. Lo acompañarán invitados de lujo como su inseparable colaborador Anderson .Paak (bajo su alias DJ Pee .Wee), además de figuras emergentes y consolidadas como RAYE, Victoria Monét y Leon Thomas.

¿Cómo comprar los boletos de Bruno Mars?

Si quieres ver a Bruno Mars en 2026, debes actuar rápido. Los procesos de venta están divididos en fases:

Preventa de fans: Para participar, el registro en el sitio oficial BrunoMars.com cerró el pasado 12 de enero. La preventa oficial comienza este miércoles 14 de enero.

Venta general: Para el público que no logró registrarse o no consiguió boletos en la fase previa, la venta abierta al público general iniciará el jueves 15 de enero.

¿Cuál es la ruta de “The Romantic Tour” 2026 en Estados Unidos?

La gira arranca con un espectáculo explosivo en Las Vegas el 10 de abril y recorrerá los recintos más importantes de la nación antes de saltar a Europa.

Fechas de los conciertos de Estados Unidos

10 de abril: Las Vegas

14 de abril: Glendale, Arizona

18 de abril: Arlington, Texas

22 de abril: Houston

25 de abril: Atlanta

29 de abril: Charlotte, NC

2 de mayo: Landover, Maryland

6 de mayo: Nashville, Tennessee

9 de mayo: Detroit

13 de mayo: Minneapolis

16 de mayo: Chicago

20 de mayo: Columbus, Ohio

21 de agosto: East Rutherford, NJ

22 de agosto: East Rutherford, NJ

29 de agosto: Pittsburgh

1 de septiembre: Filadelfia

5 de septiembre: Foxborough, Mass.

9 de septiembre: Indianápolis

12 de septiembre: Tampa, Florida

16 de septiembre: Nueva Orleans

19 de septiembre: Miami

23 de septiembre: San Antonio

2 de octubre: Inglewood, California

3 de octubre: Inglewood, California

10 de octubre: Santa Clara, California

La venta de las entradas será a través de Ticketmaster, para mantener altas probabilidades de adquirir las entradas se recomienda tener tu cuenta iniciada 15 minutos antes de la hora de preventa, contar con un método de pago guardado y evitar refrescar la página una vez estés en la fila virtual.