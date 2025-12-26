¡Sin palabras! Céline Dion se disfraza del Grinch en su versión de “All by Myself” (VIDEO)

La Navidad 2025 dejó uno de los momentos más inesperados y virales del año: Céline Dion convertida en El Grinch. La legendaria cantante canadiense decidió romper cualquier expectativa y apareció en Instagram caracterizada con pelaje verde, maquillaje brillante, traje rojo navideño y un pequeño perro con cuernitos, en un guiño directo a Max, el fiel compañero del personaje.

El video, publicado la noche del 24 de diciembre, se volvió tendencia en cuestión de minutos. No solo por la transformación impecable, sino por la mezcla perfecta entre humor, nostalgia cinematográfica y el talento vocal que ha convertido a Céline en una de las voces más poderosas de la música.

De balada dramática a comedia navideña

El clip inicia con Céline sentada frente a una chimenea, interpretando con dramatismo un fragmento de “All by Myself”, una de sus baladas más emblemáticas. Pero, fiel al espíritu travieso del Grinch, el tono cambia por completo: la cantante interrumpe y adopta la actitud pícara del personaje inmortalizado por Jim Carrey en el año 2000.

A partir de ese momento, el video se convierte en una mini comedia navideña. Céline parodia el famoso monólogo del Grinch y enumera su “agenda” con un humor inesperado:

“¡Qué descaro el de esos Quién, invitándome con tan poca antelación! Aunque quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría”.

Luego continúa, sosteniendo al perrito: “4:00 pm ejercitar mi voz. 4:30 pm despertar a mis hijos. 5:00 pm solucionar la hambruna mundial. No se lo digan a nadie. 5:30 pm hacer jazz. 6:30 pm cenar conmigo mismo. ¡No puedo cancelarlo otra vez! 7:00 pm debatir con mis ideas creativas”.

La cantante remata con ironía: “Claro, si pospusiera mis ideas creativas para las 9:00, aún tendría tiempo para quedarme en la cama viendo videos de TikTok sin parar”.

Y cierra el video retomando la balada: “Cuando era joven, nunca necesité a nadie…”. Un gesto que enamoró a sus fans.

La frase final del video: “¿Noche silenciosa? No bajo mi vigilancia…”, terminó de sellar el tono irreverente del clip, que acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios.

Para sorpresa de todos, la mañana del 25 de diciembre Céline reapareció en Instagram, esta vez sin maquillaje, enviando un mensaje navideño lleno de calidez a sus seguidores.

“All by Myself”, un clásico que vuelve a brillar

“All by Myself”, originalmente lanzada por Eric Carmen en 1975, alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100. La versión de Céline, incluida en su álbum “Falling Into You” (1996), sigue siendo uno de sus mayores éxitos en Estados Unidos.