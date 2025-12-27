10 Famosos que revelaron en 2025 que se han hecho cirugías plásticas

En 2025 varias famosos decidieron hablar abiertamente de sus cirugías plásticas y retoques estéticos, alejándose del misterio que solía rodear estos procedimientos. Sus confesiones han abierto un debate sobre la presión por la imagen perfecta y la honestidad con el público.

1. Simone Biles y su "triple retoque"

La gimnasta olímpica Simone Biles sorprendió a sus fans al revelar que se ha sometido a tres cirugías plásticas, de las cuales dijo que dos serían imposibles de detectar a simple vista. En TikTok confirmó que se realizó un aumento de busto, una blefaroplastia inferior para eliminar las bolsas bajo los ojos y una corrección en el lóbulo de la oreja que se había desgarrado cuando era niña.

Biles explicó que las bolsas en los ojos eran su mayor complejo y que el cambio le devolvió seguridad frente a las cámaras y en competencias, donde cada gesto se magnifica. La atleta dejó claro que estos procedimientos fueron una decisión personal para sentirse más cómoda, no una obligación, y animó a sus seguidores a priorizar su bienestar emocional antes de pasar por el quirófano.

2. Cardi B y la reducción de glúteos

La rapera Cardi B confesó que se sometió a una reducción de glúteos, luego de años siendo señalada por el tamaño de su famosa retaguardia. En el podcast “Call Her Daddy” contó que, aunque a veces desearía tenerla todavía más pequeña, no está dispuesta a volver a operarse solo para complacer a los críticos.

Cardi explicó que una reducción de glúteos implica cortes y una recuperación de hasta tres meses, por lo que no piensa pasar de nuevo por ese proceso únicamente porque otros opinen sobre su cuerpo. Aseguró que hoy se siente cómoda con su figura, no recibe quejas de su pareja y aprendió a no permitir que los comentarios la lleven al límite de la obsesión.

3. Khloé Kardashian y la lista completa de retoques

Khloé Kardashian decidió responder de frente a los rumores sobre sus cirugías y dejó un comentario viral bajo un video donde se analizaban sus cambios físicos. Ahí detalló que se ha hecho una rinoplastia, tratamientos láser para el vello, botox, sculptra tras retirar un tumor facial y láser de ondas suaves para tensar la piel.

También habló de hilos tensores, algo de relleno hace algunos años y una pérdida de alrededor de 80 libras que transformó por completo su figura. Khloé tomó los comentarios como un cumplido, pero aprovechó para subrayar que su rutina incluye vitaminas, skincare disciplinado y hábitos que van más allá del quirófano.

4. Nikocado Avocado y el body lift extremo

El YouTuber Nikocado Avocado llevó su proceso al extremo al revelar que se sometió a un body lift para retirar aproximadamente diez libras de piel sobrante tras perder 250 libras. En uno de sus videos mostró el antes y el después, explicando que la piel suelta era un recordatorio físico de su antigua vida.

Tras la cirugía aseguró que se siente mejor que nunca y que por primera vez está realmente de mirarse en el espejo. Aunque documentó el procedimiento en medio de un mukbang, dejó claro que este tipo de operación mayor, requiere tiempo de recuperación y un compromiso serio con el cuidado postoperatorio.

5. Hailey Bieber y sus tratamientos sin bisturí

Hailey Bieber aclaró que, hasta ahora, solo ha usado botox en la mandíbula para tratar problemas de TMJ, evitando otros usos estéticos más evidentes. En un podcast describió su rutina basada en tratamientos PRP y PRF, donde su propia sangre se procesa y se inyecta nuevamente para mejorar la textura de la piel.

La modelo mencionó que se ha hecho algunos láseres ligeros y pequeñas infiltraciones alrededor de las líneas de sonrisa y debajo de los ojos, un par de veces al año. Para Hailey, la clave está en optar por procedimientos que usen recursos del propio cuerpo y mantenerlos en un nivel “ligero”, mientras decide si en sus treinta querrá probar más botox.

6. Brooks Nader, de rellenos disueltos a nariz nueva

La modelo Brooks Nader protagonizó uno de los cambios más comentados al revelar que se disolvió todo el relleno de labios como regalo de Navidad para sus padres. Además, contó que se hizo una rinoplastia, carillas dentales y múltiples tratamientos faciales, incluyendo el polémico “salmon sperm” facial y el botox tipo “Nefertiti” para el cuello.

Brooks bromeó con que algunos dicen que su nariz la hace parecerse a Michael Jackson, pero se mostró feliz con el resultado y con lucir una cara más “limpia” de tanto retoque. Admitió que suele concentrar la mayoría de sus tratamientos en época navideña y que, en esos días, suele parecerse más a un personaje de terror durante la recuperación.

7. Joel McHale y sus trasplantes de cabello

El actor Joel McHale confesó que se ha sometido a cuatro trasplantes de cabello y que, en realidad, se considera totalmente calvo sin estos procedimientos. En un podcast explicó que la primera cirugía fue con la técnica de tira, pero no la recomienda por el dolor y la cicatriz, por lo que ahora apuesta por la técnica de “plucking”.

McHale contó que cada intervención le ha costado alrededor de 10 mil dólares con especialistas en Los Ángeles y que el cambio ha sido un verdadero milagro para su autoestima. También advirtió sobre las ofertas demasiado baratas en el extranjero, recordando que, en temas de cabello y rostro, casi siempre se cumple el “obtienes lo que pagas”.

8. Savannah Chrisley y la liposucción por salud mental

Savannah Chrisley reveló que optó por una liposucción después de subir cerca de 40 libras debido a medicamentos para la endometriosis. En su podcast explicó que la ganancia de peso afectó profundamente su salud mental y su relación con la cámara, especialmente cuando debía hacer campañas y sesiones de fotos.

Tras la cirugía aseguró sentirse mucho mejor, pero recalcó que la liposucción es solo un “arreglo rápido” que la impulsa a mantener un estilo de vida más saludable. La presentadora insistió en que la presión de estar en televisión puede agravar la autoexigencia y que cada mujer debe decidir por sí misma qué hacer con su cuerpo.

9. Lilly Allen y el aumento de busto

La cantante Lily Allen compartió en su podcast que recientemente se hizo un aumento de busto y dijo que sus senos lucen “increíbles” cuando se quita el sostén. Bromeó con el contraste entre la edad de su rostro y la de su pecho, al que comparó con el de una chica de 18 años, y admitió que ahora disfruta comprar lencería elegante.

Allen incluso coqueteó con la idea de un futuro BBL, confesando que le gustaría mejorar también sus glúteos. Sus declaraciones mostraron una actitud relajada y divertida frente a la cirugía, pero al mismo tiempo dejaron ver cómo la industria sigue asociando juventud, curvas y sensualidad con el éxito en el escenario.

10. Meghan Trainor y su “antes y después” del pecho

Meghan Trainor dio a conocer que se sometió a un aumento de busto luego de tener dos hijos, perder peso y adoptar un estilo de vida más saludable. En una colaboración en redes con la marca de implantes comentó que siempre había luchado por aceptar sus senos y que ahora está “obsesionada” con el resultado.

La cantante describió que sus pechos se ven más llenos pero naturales, en proporción con su cuerpo, y que finalmente “son gemelas y no primas lejanas”. Para ella, la cirugía no se trató de cumplir un estándar externo, sino de lograr una imagen con la que pudiera sentirse segura frente al espejo y en cada presentación en escena.

Estas confesiones dejan claro que, detrás del glamour y las alfombras rojas, los famosos también lidian con inseguridades, presiones y decisiones complejas sobre su imagen. Lejos de buscar la perfección, muchos de ellos apuestan ahora por la honestidad, abriendo la conversación sobre cirugías y retoques sin tabúes ni secretos innecesarios. En un mundo donde las redes sociales amplifican cada cambio físico, su transparencia invita a mirar la cirugía plástica con más información, menos juicio y una dosis extra de empatía.

