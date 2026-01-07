El acuerdo SECRETO que selló el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban

El 2025 cerró con una de las separaciones más inesperadas de Hollywood: Nicole Kidman y Keith Urban , una pareja que durante casi dos décadas fue sinónimo de estabilidad, discreción y éxito profesional. Sin embargo, a solo días de oficializarse su divorcio, han salido a la luz los detalles del acuerdo que ambos firmaron para poner fin a su matrimonio de 19 años.

Lejos de los conflictos mediáticos que suelen acompañar a las rupturas de celebridades, Kidman y Urban optaron por un proceso rápido, privado y sin enfrentamientos legales. Según documentos judiciales, ambos renunciaron a cualquier tipo de manutención conyugal y también a solicitar pensión alimenticia para sus hijas, Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14).

Custodia compartida, pero con tiempos muy distintos entre Nicole Kidman y Keith Urban

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo fue la custodia de las menores. La corte aprobó un plan de crianza que establece custodia compartida, aunque con una distribución de tiempo muy desigual:

Nicole Kidman: 306 días al año

Keith Urban: 59 días al año

Los días asignados al músico corresponden principalmente a fines de semana alternados y fechas especiales previamente acordadas. Aun así, la patria potestad y las decisiones importantes sobre las menores seguirán siendo compartidas.

Un divorcio sin investigación de bienes ni declaraciones bajo juramento

En un movimiento poco común en divorcios de alto perfil, Kidman y Urban rechazaron cualquier procedimiento formal de descubrimiento de bienes. No hubo interrogatorios, declaraciones bajo juramento ni auditorías financieras.

El acuerdo establece que cada uno conservará los bienes que ya tenía en su posesión, desde propiedades y vehículos hasta cuentas bancarias, inversiones y pertenencias personales. Todo fue distribuido “a satisfacción mutua”, lo que sugiere que la negociación se realizó de manera ordenada y sin tensiones.

Además, cada uno asumirá sus propios gastos legales, mientras que los costos judiciales se dividirán en partes iguales.

Divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban: Un cierre rápido… pero emocionalmente complejo

Aunque el proceso legal avanzó con rapidez, el acuerdo se cerró el 6 de septiembre, semanas antes de que Kidman presentara la demanda. Pero el impacto emocional parece haber sido más profundo, especialmente para Urban. Medios australianos aseguran que el músico atraviesa un periodo de aislamiento y agotamiento, cuestionándose incluso si la separación fue un error.

A esto se suman rumores que lo vinculan sentimentalmente con su guitarrista, Maggie Baugh, de 25 años, aunque ninguna de las partes ha confirmado.

Aunque las razones oficiales hablan de “diferencias irreconciliables”, fuentes cercanas aseguran que la distancia física, las agendas incompatibles y el desgaste emocional fueron determinantes.