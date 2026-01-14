¡Como NUNCA antes VISTA! Demi Lovato publica fotos inéditas de su vida

Demi Lovato, de 33 años, decidió arrancar este 2026 abriendo las puertas de su vida personal, compartiendo a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes que han dejado a sus seguidores con la boca abierta.

Bajo el título "Pequeños fragmentos invisibles de 2025", Lovato publicó un carrusel que resume un año histórico, marcado no solo por su evolución física tras haber perdido peso de manera notable, sino por la consolidación de su felicidad junto a su esposo, el músico Jordan "Jutes" Lutes.

¿Cuántos kilos adelgazó Demi Lovato?

Lo que más ha llamado la atención de este despliegue visual es la confianza con la que Demi presume su figura. Según reportes del entorno de la artista, Lovato habría pasado de los 82 a los 57 kilos, una transformación que ella misma ha manejado con una filosofía de salud mental renovada. Tras haber declarado en 2021 que ya no "cuenta calorías" ni se somete a "ejercicios extenuantes", estas nuevas fotos en bikini plateado y negro demuestran un cuerpo tonificado y, sobre todo, una actitud de aceptación total.

En una de las tomas más comentadas, la intérprete de "Sorry to Myself" posa frente a aguas cristalinas, mientras que en otras se le ve disfrutando del sol en ángulos que resaltan sus abdominales y su envidiable estado físico.

¿Cuándo se casó Demi Lovato con Jordan Lutes?

Más allá de los bikinis, el carrusel ofrece una mirada profunda a su relación con Jordan Lutes. La pareja, que se conoció en 2022 durante las sesiones de grabación del álbum “HOLY FVCK”, ha demostrado ser uno de los vínculos más sólidos de Hollywood. Las fotos incluyen selfies en el espejo y momentos de complicidad que nos transportan a su espectacular boda celebrada en mayo de 2025.

Lovato recordó cómo el amor con Jutes ha completado su vida: “Ambos nos esforzamos primero por estar listos y abiertos a compartir una vida juntos, y creo que eso es fundamental en nuestra relación. No nos completamos el uno al otro, nos esforzamos por completarnos primero nosotros mismos”, confesó la artista, subrayando la madurez emocional que rige su matrimonio.

¿Qué hizo Paris Hilton en la boda de Demi Lovato?

El 2025 de Demi Lovato fue coronado por su enlace en la histórica finca Bellosguardo en Santa Bárbara, California. En las nuevas fotos, se perciben detalles de la atmósfera de aquel día, donde lució un icónico diseño de Vivienne Westwood. La fiesta posterior, que contó con la famosa Paris Hilton como DJ, fue el cierre perfecto para una historia de amor que, según Demi, "ha completado mi vida de muchas maneras".