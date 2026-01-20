Si eres fan de Johnny Depp y del TERROR, conoce la película de MIEDO más esperada del 2026

Para los entusiastas del cine de terror, el 2026 se perfila como un gran año, ya que el género no para de reinventarse para dar forma a los miedos más profundos. Una de las películas más esperadas es “Ebenezer”, una nueva adaptación del clásico “Un Cuento de Navidad” de Charles Dickens, pero con un giro sobrenatural y oscuro de Ti West y protagonizada por Johnny Depp.

Bajo la producción de Paramount Pictures, este proyecto marca un hito fundamental en la carrera de Johnny Depp, quien a sus 62 años asume su primer papel protagónico en un gran estudio desde 2019, encarnando al legendario avaro Ebenezer Scrooge.

¿De qué tratará “Ebenezer”?

La cinta, cuyo estreno está programado para el 13 de noviembre de 2026, busca rescatar la esencia original de Dickens: una auténtica historia de fantasmas. El guion, firmado por Nathaniel Halpern, sitúa la acción en el Londres victoriano, donde Scrooge deberá enfrentar un viaje espiritual aterrador para confrontar sus errores antes de que el colapso de su alma sea irreversible.

¿Cuál es el reparto de “Ebenezer”?

Además de Depp, se suman figuras como Andrea Riseborough, Ian McKellen y Tramell Tillman.

¿Por qué “Ebenezer” será de terror? Ti West y la reinvención del clásico literario

Lo que más intriga a los expertos del género es la incorporación de la estética de Ti West. Tras demostrar su maestría en el terror psicológico, West se enfrenta al reto de transformar una historia tradicionalmente familiar en una experiencia de horror puro.

Tras la fusión con Skydance, Paramount ha dejado claro que apuesta por visiones autorales fuertes. “Ebenezer: A Christmas Carol” no solo celebra el espíritu de generosidad, sino que explora el vampirismo emocional y la represión en una atmósfera asfixiante.

¿Cuáles son las películas de terror más esperadas del 2026?

Estas son las películas que se estrenarán en las próximas semanas:

23 de enero: “Return to Silent Hill”

30 de enero: “Send Help”

6 de febrero: “Primate” y “Hellboy: El hombre retorcido”

13 de febrero: “El vestido”

20 de febrero: “La maldición de Shelby Oaks”, “La sonrisa del mal (The Holy Boy)” y “Noise (Ruidos)”

27 de febrero: “Scream 7”

Te presentamos las que se estrenarán en los próximos meses del 2026:

6 de marzo: “La Novia”

10 de abril: “Noches de Bodas 2”

17 de abril: “La Momia”

15 de mayo: “Obsession”

24 de julio: “Evil Dead Burn”

13 de noviembre: "Ebenezer”

25 de diciembre: “Werwulf”