¿Qué le dijo? Taylor Swift insultó a Justin Baldoni; esto es lo que revela la demanda de Blake Lively

El escándalo detrás de las cámaras de "It Ends With Us" ha tomado un giro mediático. En el documento de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni salió a relucir unas conversaciones de Taylor Swift con su amiga Blake, revelando una faceta de la cantante que pocos conocían.

La denuncia abarca la conducta que tuvo Baldoni durante el rodaje de la película de 2024, un proyecto que, a pesar de su éxito en taquilla, estuvo plagado de tensiones internas. Al parecer, la cantante insultó al actor en un mensaje que tuvo con Blake, según mensajes revelados el martes como parte de una batalla legal en curso.

¿Cuáles fueron los mensajes filtrados? "Creo que esta perra sabe que algo viene"

La filtración ocurrió en el marco del litigio contra Baldoni, Wayfarer Studios y otros socios. En el documento judicial que los abogados de la actriz presentaron en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan , Swift escribió: "Creo que esta perra sabe que algo viene porque sacó su pequeño violín". La frase parece aludir a una supuesta actitud por parte de Baldoni.

Ante esto, abogados de Lively confirmaron el lenguaje citado, pero cuestionaron la afirmación de la defensa mientras Swift y Lively discutían. Este intercambio, ocurrido entre el 4 y 5 de diciembre de 2024, coincide con los reportes del New York Times que informaban que Baldoni y el director ejecutivo de Wayfarer habían lanzado una "campaña de desprestigio" en represalia contra Lively tras finalizar la producción.

¿Qué tiene que ver Taylor Swift en la denuncia de Lively contra Baldoni?

Aunque Swift obtuvo la licencia de una canción para “It Ends With Us”, su involucramiento parece haber sido solo emocional y de apoyo hacia Lively, ya que no participó en la película de alguna otra manera cuando intentaron contactarla para ser testigo en el juicio.

“Los documentos condenatorios recientemente revelados muestran la reacción constante que tuvieron numerosas mujeres, actores, equipo, ejecutivos, socios, copresentadores e incluso su propio equipo de relaciones públicas al trabajar con Justin Baldoni”, sentenció Sigrid McCawley, miembro del equipo legal de Lively.

Las acusaciones son graves: Lively presentó por primera vez una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California el 20 de diciembre de 2024, en la que acusaba a Baldoni de acoso sexual durante la filmación, así como de represalias tras haber planteado problemas sobre su comportamiento en el set.