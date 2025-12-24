¿AMIGOS después del divorcio? Jennifer Lopez y Ben Affleck se reúnen antes de Navidad

Antes de Navidad, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos juntos en Los Ángeles, acompañados por Samuel, el hijo menor del actor. La reunión, ocurrida el domingo 21 de diciembre en el Brentwood Country Mart, llamó la atención porque se produjo meses después de que la pareja oficializara su divorcio en febrero de 2025.

De acuerdo con Page Six , los tres recorrieron tiendas de lujo como Sezane y Doen, y más tarde almorzaron en el restaurante Farmshop. Aunque llegaron y se marcharon por separado, las imágenes difundidas muestran un ambiente cordial entre ambos.

La razón detrás del reencuentro

Una fuente cercana explicó a People que la salida tuvo un motivo claro: el bienestar de Samuel. “Se encontraron y fueron de compras juntos. Jen y Ben parecían estar bien. La atención se centró principalmente en Sam”, aseguró el informante. El adolescente, según el medio, estaba “emocionado y conversador” durante la jornada.

tbh I respect that Ben Affleck is at least obsessed with and terrorizing women that are age appropriate for him https://t.co/JgS8EPrRLb — e taylor (@erinisaway) December 23, 2025

La misma fuente añadió: “Jen hizo muchas preguntas y recogió regalos para los hijos de Ben. Llegaron y se fueron por separado”.

Así se vieron Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez, de 56 años, lució un vestido halter marrón con lunares blancos, combinado con un suéter crema y botas de vaquero.

Jennifer Lopez spotted shopping for the holidays with Ben Affleck and son, Samuel at the Brentwood Country Mart in LA, wearing a cream knit sweater, a brown and white polka dot halterneck dress, a black CHANEL bag and dark brown boots.

📸:PageSix/X17Online.com pic.twitter.com/0auZ6aJRZW — StyleStars (@style_starss) December 24, 2025

Ben Affleck, de 53 años, optó por un look más casual con pantalones caqui, camisa de lino color crema y un blazer a juego, acompañado de botas marrones. Samuel, de 13 años, vistió una camiseta gris, pantalones deportivos claros y zapatillas blancas.

¿Reconciliación?

La reunión reavivó especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, fuentes cercanas a la expareja lo desmintieron. “No hay ninguna reunión romántica. Están en un muy buen momento. Siguen apoyándose mutuamente”, dijo un informante a People.

En octubre, ambos habían sido vistos interactuando amablemente en un evento en Nueva York, lo que encendió rumores similares. No obstante, la misma fuente aclaró: “Jennifer está bien. Está centrada en las cosas que la hacen feliz: la familia y el trabajo. Ella siempre disfrutó trabajando con Ben, esto no ha cambiado”.

Una relación cordial por sus hijos

Lopez y Affleck mantienen una dinámica respetuosa, especialmente por sus hijos. La cantante tiene gemelos, Emme y Max, de 17 años, fruto de su relación con Marc Anthony. Affleck comparte tres hijos con Jennifer Garner: Violet (20), Seraphina (16) y Samuel (13).

Según People, los hijos de ambos “siguen siendo muy unidos”, lo que refuerza la necesidad de mantener encuentros familiares, incluso tras el divorcio.