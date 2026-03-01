¿Descabellado? Así es la teoría viral que presenta pruebas de que Jim Carrey tiene un clon

Lo que empezó como un homenaje de alto perfil en París terminó convertido en una ola de conspiraciones en internet acerca de que Jim Carrey habría sido clonado y que ese supuesto clon fue el que apareció en los premios César 2026 .

La conversación explotó por clips y fotos del evento, donde muchos usuarios dijeron que el actor se veía “irreconocible” y que “algo no cuadraba” con su actitud.

Jim Carrey ha regresado a Hollywood tras gastar todos sus ahorros

Carrey asistió a la 51ª edición de los César en el teatro L’Olympia de París y recibió un César de Honor, lo que pareciera todo totalmente normal. Aun así, la teoría se instaló con fuerza entre los internautas porque están mezclando nostalgia, lectura exagerada del lenguaje corporal y comparaciones de “antes vs. ahora”.

Jim Carrey y el “clon” en César 2026: así nació la teoría

La teoría está circulando en X, TikTok, Reddit, Instagram y otras plataformas digitales con mucha velocidad, sosteniendo que ese Jim Carrey que subió al escenario en César 2026 sería un clon o un “doble” presentado al público para ocultar que el “verdadero” actor ya no estaría -algunos incluso afirmando, sin pruebas, que habría muerto años atrás-.

Quienes empujan la narrativa se apoyan en “detalles” visuales, alegando que lucía cabello largo y oscuro, algunos rasgos de la cara que calificaron como más lisos o hinchados y una mirada que notaron “distinta”. También se ha señalado un comportamiento más sobrio y un discurso menos gestual de lo que esperarían del Carrey de “La Máscara” o “Ace Ventura”.

“Pruebas” del clon de Jim Carrey y el contexto real

En el paquete de “pruebas” más repetido aparecen tres argumentos esenciales:

1) Supuestas diferencias en mandíbula, nariz o rostro demasiado “tenso”

2) Comentarios sobre el color de sus ojos o forma de mirar

3) Cambios en actitud, con la idea de que “ya no se comporta” como antes.

Algunas publicaciones lo vinculan solo con especulaciones de cirugía estética, planteando que un cambio físico no se explicaría solo por el paso del tiempo.

Aun cuando el revuelo que está causando la teoría en redes sociales es abrumador, no deja de ser algo descabellado y con falta de pruebas. Jim Carrey tiene 64 años y apareció con un estilo distinto dando un discurso en francés durante una ceremonia formal, algo que no está fuera de lo común.

Tras su asistencia al Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony en 2025 ya había debate en redes por su apariencia y se mencionaron opiniones de especialistas sobre posibles procedimientos cosméticos.

La narrativa también se alimenta en que Carrey ha mantenido un perfil más bajo y se ha enfocado en una vida más tranquila durante los años más recientes, enfocándose en intereses como la pintura y proyectos fuera de Hollywood. Esa distancia mediática crea el escenario perfecto para que cualquier reaparición se convierta en tendencia por cambios que normalmente una persona puede tener, sea con intervenciones quirúrgicas o no.