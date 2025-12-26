¿A quién se parece? Justin Bieber ROMPE el internet con las fotos más tiernas de Jack Blues en Navidad

El cantante Justin Bieber compartió esta Navidad una serie de imágenes que enternecieron a sus seguidores: las fotos de su hijo Jack Blues, de apenas 16 meses. Las instantáneas, tomadas durante un viaje en avión privado y en el hogar familiar, mostraron al pequeño con un gorro rojo de Papá Noel y un suéter navideño.

El artista, de 31 años, también publicó postales junto a su esposa Hailey Bieber, posando frente a una chimenea decorada con medias navideñas. “Feliz NAVIDAD DE LOS BEEBERS 🫂🎅❤️”, escribió Justin en una de las publicaciones.

Hailey y Jack en pijamas a juego

Por su parte, Hailey Bieber compartió en sus historias de Instagram una foto con Jack, ambos vestidos con pijamas de cuadros marrones. “Feliz Navidad ❤️❤️”, subtituló la modelo de 29 años, mientras sonreía a su bebé que levantaba los brazos con entusiasmo. La imagen se volvió viral y generó miles de comentarios sobre el parecido del pequeño con sus famosos padres.

Reflexiones de Justin sobre la fe y la familia

Además de las fotos familiares, Justin aprovechó la ocasión para abrirse emocionalmente sobre su espiritualidad y salud mental: “La Navidad es el momento de reflexionar y preguntarte qué es lo que realmente quieres. La Navidad es un recordatorio de Jesús y del don gratuito del perdón que solo él puede ofrecer”, escribió en el mensaje que acompañó las imágenes.

El cantante añadió: “Reflexionando sobre esto me recuerda todo lo que he pasado y cómo él me ha sacado de todo. Dejar ir el resentimiento es difícil, pero cuando Jesús se revela como dispuesto y capaz, es difícil negarlo”.

Jack Blues, el centro de la relación

Jack nació en agosto de 2024 y desde entonces se ha convertido en el eje de la vida de Justin y Hailey. Una fuente cercana declaró a People: “Han tenido sus desafíos como todos los demás, pero siempre regresan a lo mismo: realmente creen que son almas gemelas. Convertirse en padres sólo ha profundizado su vínculo: Jack está en el centro de todo para ellos”.

La pareja, que se casó en 2018, celebró este año su séptimo aniversario de bodas.

¿A quién se parece Jack?

Las fotos de Jack Blues desataron un debate en redes sociales: algunos seguidores aseguran que el pequeño es idéntico a Justin, mientras otros ven en él los rasgos delicados de Hailey. Lo cierto es que las imágenes muestran a un niño sonriente y lleno de energía, que ya se ha convertido en protagonista de las celebraciones navideñas de los Bieber.