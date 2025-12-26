El INCÓMODO momento que vivió Kristin Davis grabando una escena íntima en “Sex and the City”

La actriz Kristin Davis, conocida mundialmente por interpretar a Charlotte York en "Sex and the City" , sorprendió a sus seguidores al revelar un episodio incómodo que vivió durante la grabación de una escena íntima en la serie. El relato lo compartió en su propio podcast "¿Eres una Charlotte?", donde analiza los momentos más memorables de su paso por la exitosa producción.

“Sáquenme de aquí, por favor”

Davis recordó que, durante una escena íntima, uno de sus compañeros de reparto abusó de las pastillas de menta antes de grabar. El resultado fue tan incómodo que ella no pudo evitar reaccionar:

“No recuerdo si este tipo tuvo una sobredosis de mentas, porque lo único que recuerdo es que simplemente le dije: ‘Sáquenme de aquí, por favor’”. La actriz reconoció que su comentario no fue muy profesional, pero aseguró que en ese momento era la verdad. “Fue una de esas cosas incómodas. Nunca me gustó esa historia, y luego a todos les gustó menos a mí”, añadió.

Escenas difíciles de rodar

Kristin también habló de otro recuerdo del episodio “Cuatro mujeres y un funeral”, de la segunda temporada, donde Charlotte conoce a un viudo en un cementerio y termina teniendo un encuentro íntimo con él. La actriz explicó que muchos de los hombres que aparecían en la serie como “novios temporales” se sentían desconcertados al tener que interpretar papeles poco habituales:

“Un chico aparecía en el set y tú estabas en la cama con él. Ese no es un papel típico de un chico. Así que se sentían un poco desconcertados. Pensaban: ‘¿Cómo lo hago?’. Y teníamos que intentar que saliera bien. A veces simplemente no lo hacía bien, y este era uno de ellos”.

Davis aclaró que no estaba molesta con el actor Kurt Deutsch, quien interpretó al viudo, pero sí confesó que no le gustó la escena: “Simplemente no me gustó esa escena. Y creo que también tuve que llegar como a las 11 de la noche para filmarla. Así que estaba de mal humor por eso”.

Historias que no le gustaron

La actriz ha sido sincera en otras ocasiones sobre las tramas que no disfrutó. En marzo, reveló que odiaba la historia en la que Charlotte y su esposo Harry (Evan Handler) sufren una intoxicación alimentaria:

“Creo que se basó en una historia sobre alguien que fue a Francia y tuvo una experiencia similar con sus quesos decadentes. No me gustó. No quería quedarme tirado en el suelo del baño con Evan con camisetas manchadas. ¡Qué asco!”.

Una carrera marcada por Charlotte York

Kristin Davis interpretó a Charlotte en las seis temporadas originales de "Sex and the City", además de en las dos películas derivadas y en el reciente reinicio "And Just Like That". Aunque su personaje es recordado por su elegancia y su búsqueda del amor ideal, la actriz ha dejado claro que detrás de cámaras hubo momentos incómodos que todavía recuerda con humor y honestidad.