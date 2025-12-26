Las mejores películas del 2025: cine que marcó el año

El 2025 fue un año de cine inolvidable : desde thrillers políticos que retrataron dictaduras hasta epopeyas góticas que reinventaron clásicos, estas películas sorprendieron a la crítica, marcando un antes y un después en la historia del séptimo arte.

"El Agente Secreto"

La reinvención del thriller político por parte de Kleber Mendonça Filho sorprendió al mundo. Ambientada en 1977, durante la dictadura militar brasileña, la cinta muestra a Wagner Moura en su mejor momento como Armando, un experto en tecnología que intenta salvar a su hijo mientras enfrenta la corrupción y la persecución del régimen. Con humor absurdo, metáforas visuales y un trasfondo emocional poderoso, la película se convirtió en una obra maestra única.

"Una Batalla tras Otra": Pynchon en clave contemporánea

Paul Thomas Anderson adaptó libremente la novela Vineland y entregó una epopeya vibrante que combina radicalismo revolucionario con resistencia subterránea. Con un elenco liderado por Leonardo DiCaprio, acompañado por Sean Penn, Benicio del Toro y un trío femenino explosivo (Teyana Taylor, Regina Hall y Chase Infiniti), la película equilibra desesperación y resiliencia, convirtiéndose en una de las propuestas más provocadoras del año.

"Sirat": un viaje espiritual y visceral

El director español Oliver Laxe presentó una road movie alucinante que mezcla elementos de "Mad Max" y "Zabriskie Point", pero con un sello propio. La historia sigue a un padre, interpretado por Sergi López, que busca a su hija desaparecida en Marruecos. Con música electrónica, paisajes desérticos y un trasfondo de conflicto armado, la película se convirtió en una experiencia sensorial y metafísica que dejó huella en 2025.

"El día de Peter Hujar"

Ira Sachs construyó una biografía experimental a partir de grabaciones inéditas de 1974. Con Ben Whishaw como Hujar y Rebecca Hall como Linda Rosenkrantz, la cinta ofrece un retrato íntimo del fotógrafo queer y la escena artística neoyorquina de los setenta. Es un homenaje a la amistad y a la vida cotidiana de los artistas, con una sensibilidad que cautivó a la crítica.

"Marty Supremo"

Tras 17 años, Josh Safdie regresó con un largometraje explosivo protagonizado por Timothée Chalamet. La historia de Marty Mauser, un joven que busca escapar de la rutina a través del ping-pong y la autopromoción, es un viaje frenético por la Nueva York de los años cincuenta. Con un elenco que incluye a Gwyneth Paltrow y Tyler, The Creator, la película es pura energía cinética.

"Pecadores"

Ryan Coogler sorprendió con un drama de terror ambientado en el Delta del Mississippi en 1932. Michael B. Jordan interpreta a gemelos que abren un bar, enfrentándose no solo a la opresión racial, sino también a vampiros depredadores. Con un elenco diverso y una narrativa que mezcla música, historia y horror, la película se convirtió en una de las más impactantes del año.

"Frankenstein": la visión gótica de Guillermo del Toro

El esperado encuentro de Guillermo del Toro con el clásico de Mary Shelley fue uno de los grandes estrenos de 2025. Con Oscar Isaac como el científico, Mia Goth como la mujer librepensadora y Jacob Elordi como la criatura, la cinta se centra en la tragedia y el amor atormentado, más que en el horror. Una obra visualmente majestuosa que reafirma el talento del director mexicano.