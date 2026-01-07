Little Brother: Fecha de estreno y primer vistazo de la nueva comedia de John Cena

El 2026 arranca con una sorpresa para los fanáticos de la comedia y del cine de acción: John Cena protagonizará “Little Brother”, la nueva película de Netflix que promete risas, caos y un choque de personalidades inolvidable. Apenas un mes después de su retiro oficial de la WWE, Cena reafirma que su futuro está en Hollywood, consolidando una carrera que ya lo ha convertido en uno de los actores más versátiles de su generación.

La plataforma compartió el primer vistazo oficial de la cinta, donde se aprecia a Cena en un papel muy distinto al que lo hizo famoso en el ring. En la imagen, aparece como un agente inmobiliario de aspecto serio y controlado, mientras que a su lado, el comediante Eric André irrumpe con su característico estilo excéntrico, marcando el contraste que será el eje central de la historia.

¿De qué trata “Little Brother”?

La trama sigue a un exitoso agente inmobiliario (Cena) que ha construido una vida perfectamente organizada. Todo cambia cuando reaparece su impredecible “hermano menor” (André), desatando una serie de situaciones caóticas que ponen a prueba la paciencia y el orden del protagonista.

La película está dirigida por Matt Spicer, conocido por la comedia “Ingrid Goes West” (2017), lo que garantiza un tono de humor incómodo. El elenco incluye a Michelle Monaghan, Christopher Meloni, Ego Nwodim, Sherry Cola, Caleb Hearon y Ben Ahlers.

Cena y André: química explosiva en pantalla

John Cena expresó su entusiasmo por trabajar junto a Eric André, a quien calificó como un actor con el que llevaba años queriendo colaborar. “Esta foto es el resultado de muchos años de espera. Estoy deseando que disfruten del trabajo de este reparto increíble en Netflix”, escribió Cena en sus redes sociales tras la publicación del primer vistazo.

La dupla promete ser uno de los grandes atractivos de la película, combinando la disciplina y el carisma de Cena con la irreverencia y el humor surrealista de André.

Fecha de estreno y expectativas de Little Brother

Aunque Netflix aún no ha confirmado la fecha exacta de estreno, la compañía aseguró que “Little Brother” llegará a la plataforma a lo largo de 2026. La expectativa es alta, ya que se trata del primer gran proyecto de Cena tras su despedida del cuadrilátero, y de una comedia que busca posicionarse como uno de los títulos más comentados del año.

Con éxitos previos en comedia como “Trainwreck”, “Daddy’s Home” y “Blockers”, además de su participación en franquicias como “F9”, “Bumblebee”, “Barbie” y “El Escuadrón Suicida”, Cena demuestra que su transición de luchador a actor está más que consolidada.