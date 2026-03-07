Conoce como era la casa de David Lynch que fue vendida por 13 millones de dólares

La casa que fue durante décadas el refugio creativo de David Lynch en Los Ángeles cambió finalmente de manos por un monto de 13 millones de dólares, cerrando un capítulo clave en la historia reciente de Hollywood .

El complejo residencial, ubicado en las colinas de la ciudad, se había puesto en el mercado en septiembre del año pasado por 15 millones y finalmente se vendió unos seis meses después con un ligero descuento frente al precio original. La operación se concretó sin revelar la identidad del nuevo propietario, pero sí confirmando que se trata de un comprador dispuesto a preservar la identidad arquitectónica y artística que Lynch dejó.

Más que una simple propiedad, la casa fue descrita en los listados inmobiliarios como “un santuario creativo y un hito arquitectónico con una procedencia única en Los Ángeles”. El complejo se extiende sobre un terreno de aproximadamente 2.3 acres en las Hollywood Hills , formado por varias estructuras que Lynch fue reuniendo y remodelando a lo largo de varias décadas. Durante más de treinta años, el director utilizó el lugar como hogar, pero también como estudio, oficina y laboratorio creativo para desarrollar proyectos que marcaron la pantalla grande.

Detalles de la casa de David Lynch en Hollywood Hills

Antes de la remodelación y personalización al gusto, la propiedad original era la famosa “Beverly Johnson House”, una residencia de mediados de siglo diseñada en los años sesenta por Lloyd Wright, hijo del legendario arquitecto Frank Lloyd Wright . Catalogada por Historic Places LA como un “excelente ejemplo de arquitectura residencial moderna/orgánica de mediados de siglo”. La estructura original fue respetada, pero David Lynch añadió mejoras que buscaban potenciar el “valor cinematográfico” de la estructura.

El complejo está distribuido en alrededor de 10 dormitorios y 11 baños, además de vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina y cuarto de lavado, entre otros ambientes. A ello se suman caminerías, terrazas y una piscina exterior que refuerzan la sensación de un “retiro privado” dentro de la propia ciudad. Con el paso de los años, Lynch fue incorporando nuevos anexos como un estudio de producción y espacios donde dio forma a películas como “Mulholland Drive”.

En el interior, la decoración de la casa de mantiene la estética modernista, con grandes ventanales y materiales expuestos.

Aunque no se han difundido todos los detalles de la decoración, las fotografías y descripciones coinciden en que se trata de un lugar donde conviven piezas de diseño de mediados de siglo, arte contemporáneo y elementos de producción cinematográfica.

El legado de David Lynch en el mundo del entretenimiento

Nacido en 1946, Lynch empezó a llamar la atención con el largometraje “Eraserhead” en 1977 y desde entonces se mantuvo como figura de culto en el mundo cinematográfico. Fue nominado varias veces al Óscar como mejor director y premiado en Cannes por su trabajo en “Mulholland Drive”. Más allá del cine, incursionó en la pintura, la música, el diseño sonoro y plataformas digitales, ampliando constantemente el alcance de su legado.

Su muerte, ocurrida en enero de 2025 a los 78 años, dejó un vacío inmediato en el mundo del entretenimiento. Su familia anunció el fallecimiento a través de un comunicado, recordando que el director padecía enfisema pulmonar tras años de tabaquismo, una condición que él mismo había mencionado en 2024 al explicar que estaba prácticamente “confinado en casa”. Medios de todo el mundo, críticos y colegas reaccionaron con pesar y manifestaron su admiración.