¡SUFRIMIENTO! Así fueron los últimos minutos de vida de Mickey Lee de “Big Brother”, ¿de qué murió?

El pasado 25 de diciembre de 2025, la familia de Mickey Lee, ex concursante del reality "Big Brother", confirmó su fallecimiento a los 35 años. La noticia fue compartida a través de un comunicado en Instagram que conmovió a miles de seguidores:

“Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia su transición en la tarde de Navidad. Mickey capturó los corazones del público de todo el país a través de su aparición en 'Gran Hermano', donde su autenticidad, fuerza y espíritu dejaron una impresión duradera en los fanáticos y en los demás miembros del elenco por igual”.

Los últimos minutos de vida de Mickey Lee

Según reportes, Mickey sufrió múltiples paros cardíacos relacionados con complicaciones de la gripe. Fue trasladada de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos a principios de la semana y permaneció en estado crítico, pero estable hasta la mañana de Navidad, cuando finalmente dio su último suspiro.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Será recordada por la alegría que trajo a las vidas de tantas personas y por las conexiones genuinas que formó dentro y fuera de la pantalla. La luz, el legado y el impacto de Mickey nunca serán olvidados”.

La campaña de apoyo para cubrir gastos médicos

Tras su hospitalización, amigos y familiares lanzaron una campaña en GoFundMe para cubrir los elevados costos médicos. La organizadora, Kori Smith, describió la situación como “un camino largo y desafiante después de la repentina crisis de salud”. Hasta el viernes 26 de diciembre, la campaña había recaudado más de $31.000 dólares de la meta de $40.000.

Reacciones de sus compañeros de “Big Brother”

Exalumnos del reality enviaron mensajes de apoyo durante su hospitalización. “Oramos por una recuperación fácil y sin problemas”, escribió Jimmy Heagerty, mientras que Rachel Reilly añadió: “Oraciones, Mickey, pensando en ti y tu familia”.

Mickey participó en la temporada 27 de "Big Brother", emitida entre julio y septiembre, y fue expulsada en la octava semana. En su salida, declaró a Gold Derby: “Lo prefiero así. Puedo salir y disfrutar un poco de mi vida antes de volver para la final”.

Un legado más allá del reality

Además de su paso por la televisión, Mickey fue reconocida como defensora de la escena cultural de Atlanta. Su autenticidad y carisma la convirtieron en una de las favoritas del público, que hoy lamenta profundamente su partida.