¡DESGARRADOR! Nieta de Snoop Dogg muere a los 10 meses de nacida por TERRIBLES CONSECUENCIAS

La tragedia tocó el corazón de Snoop Dogg y su familia. Se informó del terrible fallecimiento de su nieta, Codi Dreaux, de apenas 10 meses de edad. La noticia fue difundida por la única hija del artista, Cori Broadus, quien a través de sus redes sociales compartió el vacío que dejó la partida física de su pequeña hija.

"El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi", escribió Cori en una publicación en redes sociales, donde rápidamente se llenó de condolencias de figuras de la música y fanáticos. La bebé, que nació en marzo de 2024, fue el fruto de una lucha constante desde su nacimiento, ya que nació prematura.

¿A las cuántas semanas de gestación nació la nieta de Snoop Dogg?

La pequeña nació con 25 semanas de gestación porque Cori padeció del síndrome HELLP a lo largo de su embarazo. Por lo que los médicos especialistas realizaron una cesárea de urgencia para salvar tanto a la madre como a la hija.

Desde su nacimiento, la pequeña Codi estuvo casi 10 meses de vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

A pesar de su constante lucha, su madre siempre la describió como una guerrera con una personalidad vibrante. "Es una niña llena de coraje... los médicos me decían que mi bebé tiene mucha personalidad", relató Cori en entrevistas previas, donde también confesó lo desgarrador que resultaba el entorno hospitalario.

¿Cómo apoyó Snoop Dogg a su hija?

El entorno personal de Snoop Dogg no ha sido fácil porque Cori también enfrentó desafíos graves anteriormente, como lo fue su derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Estas experiencias cercanas a la muerte la llevaron a abrazar una fe profunda, la cual ha sido su motor para afrontar la fragilidad de su hija.

Tres semanas atrás Dogg y toda la familia celebraban que ya su nieta estaba en casa, suponiendo que lo peor ya pasó. Sin embargo, las complicaciones derivadas de su nacimiento prematuro finalmente ganaron la batalla.

Por su parte, el padre de la pequeña, Wayne Deuce, también se unió al duelo con un tributo público asegurando que el espíritu de su hija siempre los acompañará.

Snoop Dogg, conocido por su cercanía con sus hijos Julian, Cordell, Corde y Cori, se ha mantenido en un entorno privado procesando este luto junto a su esposa Shante Broadus.