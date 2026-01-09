¿COMPROMETIDA? El anillo que puso a Kylie Jenner y Timothée Chalamet en el centro del rumor

El Internet ha explotado tras la publicación de un video que parece confirmar lo que muchos sospechaban: la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha pasado al siguiente nivel. La magnate de los cosméticos, de 28 años, compartió un clip casual presumiendo su nuevo corte de pelo, pero no fue su cabellera lo que captó la atención de sus millones de seguidores, sino un deslumbrante anillo de diamantes que brilla con luz propia.

Aunque el video tiene un tono relajado, los fans con "ojos de águila" no tardaron en notar que la pieza de joyería es tan grande que incluso parece girarse en su dedo. ¿Estamos ante el compromiso del año 2026?

Los detalles del video que sugieren un compromiso real

En el clip, subtitulado por ella misma como "Me corté el pelo recientemente, no me hables", se ve a una Kylie radiante, luciendo una camiseta blanca ajustada y aplicando brillo labial. Sin embargo, cada vez que mueve sus manos para acomodar sus ondas, el diamante gigante se roba el protagonismo.

La conversación en TikTok no se hizo esperar. "Tiene que ser un anillo de compromiso porque es demasiado grande para su dedo meñique", comentó un usuario, señalando la escala masiva de la piedra. Otros ya han comenzado a llamarla cariñosamente "Sra. Chalamet", destacando que la empresaria emite un brillo de felicidad que no se le veía en años.

¿Cuál es el nido de amor de Kylie Jenner y Timothee Chalamet?

La pareja, que hizo su debut oficial en la alfombra roja en los premios David di Donatello en Roma el año pasado, ha mantenido un perfil relativamente bajo a pesar de ser dos personas famosas. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la intensidad de su romance ha escalado rápidamente.

Aunque técnicamente mantienen residencias separadas entre las mansiones de California y los lujosos departamentos de Manhattan, se sabe que Kylie ya tiene llaves propias del hogar de Timothée en Nueva York. De hecho, el actor nominado al Oscar habría movido parte de sus pertenencias a un almacén para hacer espacio al inmenso armario de zapatos y ropa de Jenner. Kylie, por su parte, ha estado decorando el lugar con arte y muebles de diseñador para convertirlo en su "nido de amor" oficial.

Timothée Chalamet y su romántica dedicatoria en los Critics Choice Awards

Este rumor de compromiso llega justo después de un momento cumbre en la carrera de Chalamet. Al aceptar el premio a Mejor Actor por su papel en Marty Supreme, el actor de 30 años no pudo evitar dedicarle el triunfo a Kylie.

“Gracias a mi compañera durante tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti”, declaró Chalamet.