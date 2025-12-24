¡La espera TERMINÓ! Finaliza rodaje de Tom Holland en Spider-Man: Brand New Day

El director Destin Daniel Cretton anunció oficialmente el pasado 20 de diciembre el fin del rodaje de "Spider-Man: Brand New Day", la cuarta entrega es protagonizada nuevamente por Tom Holland. En una emotiva publicación en Instagram, el cineasta calificó la cinta como la película “más grande y gratificante” de su carrera, destacando el liderazgo y la entrega del actor de 29 años.

Rodaje de Spider-Man: Brand New Day

La filmación comenzó en agosto en Glasgow, Escocia, y enfrentó complicaciones cuando Holland sufrió una conmoción cerebral leve durante una escena de acción en septiembre. Tras una breve pausa, el actor regresó en octubre para completar las secuencias más ambiciosas, consolidando su compromiso con la saga tras los eventos de "No Way Home" (2021).

El regreso de viejos conocidos y nuevas estrellas

Aunque la trama se mantiene en secreto, se confirmó el regreso de Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned y Jon Favreau como Happy Hogan. El elenco se refuerza con incorporaciones como Sadie Sink (Stranger Things), Jon Bernthal como The Punisher, y Mark Ruffalo como Bruce Banner. También se suman Michael Mando como Escorpión y Marvin Jones III como Tombstone.

El tráiler filtrado que incendió las redes

En paralelo al anuncio del fin de rodaje, un supuesto tráiler filtrado circuló en redes sociales mostrando escenas inéditas: Spider-Man saltando desde un rascacielos en primera persona, la aparición de Sadie Sink como un misterioso personaje encapuchado y el regreso de Bernthal como Punisher. Aunque Sony retiró el material por derechos de autor, las imágenes reforzaron la expectativa sobre el lanzamiento oficial del avance, previsto para enero antes de la Super Bowl.

Rumores sobre Zendaya y Tom Holland

Las redes sociales también se encendieron con rumores de un posible embarazo de Zendaya, tras difundirse fotos de la actriz con ropa holgada durante un paseo. Sin confirmación oficial, ni de ella ni de Holland, los fans especulan mientras la pareja mantiene su característico bajo perfil. Comprometidos desde 2024, todo apunta a que podrían casarse en 2026, justo cuando la nueva película llegue a los cines.

Estreno mundial

Spider-Man: Brand New Day se estrenará el 31 de julio de 2026, apenas dos semanas después de que Holland presente The Odyssey. Con un elenco reforzado y un rodaje que superó obstáculos, la cinta promete ser uno de los grandes eventos cinematográficos del verano.