Famosos protestan contra el ICE en la alfombra roja de los Golden Globes

Mark Ruffalo, conocido activista, aprovechó su paso por la alfombra roja y el micrófono para pedir el desmantelamiento de ICE, vinculando la retórica del presidente Trump con el aumento de la violencia estatal.

La gala se polarizó rápidamente: mientras un sector de Hollywood aplaudía de pie la valentía de los actores por romper el protocolo de “solo entretenimiento”, en redes sociales se desató una tormenta de críticas por parte de partidarios del gobierno, quienes llamaron a boicotear la transmisión. Este enfrentamiento subraya cómo la cultura pop y la política estadounidense están más entrelazadas que nunca en este 2026.

¿Qué dijeron exactamente sobre el caso de Minneapolis?

Tanto Sykes como Ruffalo hicieron referencia explícita a la muerte de Renee Nicole Good, la madre abatida por un agente federal días antes. Ruffalo declaró ante la prensa: “No podemos celebrar el arte mientras se mata a gente desarmada en nuestras calles bajo órdenes federales”, convirtiendo el luto en un llamado a la acción colectiva contra las políticas de “mano dura” de la actual administración.

¿Cómo reaccionó la organización de los Golden Globes?

Históricamente, los organizadores intentan mantener la ceremonia apolítica para no alienar audiencias. Sin embargo, ante la magnitud de la protesta —que incluyó pines de “ICE OUT” en docenas de solapas—, la transmisión no censuró los discursos, reconociendo tácitamente que el clima social en Estados Unidos hacía imposible ignorar la crisis fuera del hotel Beverly Hilton.