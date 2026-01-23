Harry Styles en Estados Unidos: Precios de tickets, fechas y preventa

Harry Styles ha confirmado su regreso a los escenarios de Estados Unidos en 2026, pero con un giro inesperado: no habrá gira nacional.

El cantante británico realizará una residencia exclusiva de 30 conciertos en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, bajo el nombre “Together, Together”. La maratón de shows comenzará el 26 de agosto y se extenderá hasta la noche de Halloween, con la preventa de boletos iniciando tan pronto como este lunes 26 de enero.

¿Cómo acceder a la preventa antes que nadie?

El primer turno será para los usuarios de American Express, quienes tendrán acceso prioritario este lunes 26 de enero a las 11:00 AM ET, una ventana crítica para asegurar los mejores asientos sin competencia masiva. Apenas 24 horas después, el martes 27 de enero, se abrirá la Preventa para Fans Registrados, un sistema verificado (similar al antiguo “Verified Fan") que busca filtrar bots y revendedores, permitiendo que los verdaderos seguidores accedan al inventario restante antes de la liberación total.

Finalmente, aquellos que no logren acceder en las preventas tendrán dos oportunidades en la Venta General, la cual se ha dividido estratégicamente por fechas de conciertos. El viernes 30 de enero saldrán a la venta las entradas para los shows programados en agosto y septiembre, mientras que los boletos para las funciones de octubre (incluyendo el codiciado Halloween) estarán disponibles recién el miércoles 4 de febrero. Esta división busca evitar el colapso del sistema y dar una segunda oportunidad a quienes fallen en el primer intento.