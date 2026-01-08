La SORPRENDENTE nueva estrella de Rihanna es Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk

La industria de la moda acaba de vivir un momento histórico. Rihanna presentó la nueva campaña para San Valentín de su marca Savage x Fenty, titulada “Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite”, y la protagonista es Vivian Wilson, hija transgénero de Elon Musk. Con apenas 21 años, Wilson se ha convertido en una voz cultural destacada y en una figura ascendente dentro del modelaje internacional.

La campaña, inspirada en la sensualidad moderna y la representación inclusiva, muestra a Wilson junto a las modelos Lovie Simone y Emma Arletta, en un escenario dramático con estatuas de mármol que evocan la mitología griega.

Así lució Vivian Wilson para la campaña

Vivian Wilson llamó la atención con un sujetador balconette con estampado de rosas, acompañado de una minifalda de encaje y unas medias rojas vibrantes que dieron el toque perfecto para San Valentín. Su cabello liso y sencillo, junto con pendientes dorados y un labial rojo intenso, completaron un look editorial que combina romanticismo y audacia.

El resultado fue una propuesta visual que no solo celebra la moda, sino también la diversidad. Rihanna, fiel a su estilo, reafirma que la representación no es una tendencia pasajera, sino un estándar en la industria.

¿Cómo ha sido la evolución de Vivian Wilson en las pasarelas?

El ascenso de Wilson en el mundo del modelaje ha sido meteórico. En 2025, pasó de ser una voz audaz en redes sociales a debutar en pasarelas y editoriales de moda. Su primera aparición oficial fue en un desfile inspirado en el certamen de Miss USA 1991, donde representó con orgullo a Carolina del Sur.

Antes de llegar a las grandes campañas, Wilson ya había captado la atención de expertos de moda gracias a su participación en eventos como el estreno de la décima temporada de “RuPaul’s Drag Race All Stars” en Nueva York, donde mostró carisma, confianza y talento frente a las cámaras.

Conoce la historia personal de Vivian Wilson

Más allá de la moda, la historia de Vivian Wilson está marcada por su valentía. Distanciada de su padre, Elon Musk, ha enfrentado críticas públicas y debates sobre identidad y respeto. Sin embargo, su decisión de aceptarse y mostrarse auténtica ha sido clave para convertirse en referente de visibilidad y representación.

Su presencia en campañas de lujo como Savage x Fenty demuestra que la moda puede ser un espacio de empoderamiento y transformación.