El icónico bloque de LEGO da un salto al futuro: así es el nuevo ladrillo inteligente

El futuro ya llegó a la construcción, pero de bloques de LEGO. La empresa acaba de presentar oficialmente su primer ladrillo inteligente en el CES 2026, marcando así un antes y un después en más de 70 años de historia de la compañía. Se trata del Smart Brick, una pieza que mantiene la forma clásica 2x4, pero que ahora integra sensores, luces y sonido para transformar el juego físico que todos conocemos en una experiencia interactiva que no requiere de pantallas.

La revelación se realizó durante una conferencia histórica de LEGO en el CES, algo inédito para la marca danesa.

¿Qué es el LEGO Smart Brick?

El Smart Brick resulta un invento bastante increíble, pues a simple vista parece un bloque tradicional de Lego, ya que conserva el diseño icónico de sus piezas, pero en su interior esconde sensores de luz, color, sonido y movimiento, además de un acelerómetro. Gracias a esta tecnología, el bloque puede reaccionar en tiempo real a diferentes estímulos o situaciones como el encendido o apagado de luces, emitir sonidos o modificar su comportamiento según cómo se use dentro de una construcción.

Lo mejor de todo, y a decir verdad, uno de los grandes aciertos de la marca, es que este no está ligado a un solo set. El mismo ladrillo puede reutilizarse en cientos de creaciones, lo que mantiene viva la filosofía creativa de LEGO dentro de esta nueva pieza tecnológica.

⭕️ LEGO anuncia el ladrillo inteligente y lo define como la mayor evolución de los ladrillos en casi 50 años.

- Tiene el mismo tamaño que un ladrillo normal de 2×4 pero puede crear sonidos, iluminarse y detectar en qué personajes y construcciones se está utilizando #CES2026 pic.twitter.com/Gtf1mliroe — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) January 5, 2026

Smart Play: la plataforma que lo conecta todo

El Smart Brick forma parte del sistema LEGO Smart Play, que se compone de tres elementos clave:



Smart Brick (el cerebro)

Smart Tags, que funcionan como disparadores

Smart Minifigures, figuras con reacciones, sonidos y “estados de ánimo”

Las sorpresas no terminan ahí, pues una de las innovaciones más llamativas es que los bloques pueden comunicarse entre sí y de esta forma logran desarrollar un tipo de “conciencia espacial”. Aunque parezca difícil de creer y algo muy complejo, no lo es, pues para los usuarios se resume a poder crear un sinfín de escenarios con distintas narrativas con las cuales podrán interactuar con este bloque inteligente.

¿Por qué es tan importante este anuncio?

LEGO fue claro: no busca reemplazar el juego tradicional, sino enriquecerlo. Es una forma de combatir la esclavitud a las pantallas con la que muchos niños viven en la actualidad. Las pantallas impiden el desarrollo de la mente y la creatividad. Con inventos como este se busca una experiencia física, sin apps y con un sinfín de posibilidades.

Star Wars inaugura la nueva era

Si te interesa interactuar con este bloque inteligente, muy pronto será posible. La primera franquicia en adoptar esta tecnología será Star Wars. A partir de marzo llegarán sets como el TIE Fighter de Darth Vader y el X-Wing de Luke Skywalker, con sonidos icónicos, luces y reacciones activadas por movimiento.

