Esto solo eleva el hype: fuerte rumor apunta a una colaboración entre Chainsaw Man y Fortnite

El rumor ha comenzado a circular y la pregunta ya está en el aire: ¿habrá una colaboración entre Chainsaw Man y Fortnite? Aunque aún no existe confirmación oficial, múltiples filtraciones apuntan a que pronto podríamos estar disfrutando del crossover, el cual podría llegar durante la Temporada 2 del Capítulo 6, y las pruebas encontradas ilusionan a jugadores y fans del anime por igual.

Las filtraciones provienen de la comunidad deb, quienes detectaron referencias sospechosas dentro de los archivos del juego que coinciden con elementos clave dentro del universo de Chainsaw Man. Aquí te contaremos a detalle todo lo que se sabe.

Chainsaw Man X Fortnite: Las filtraciones que encendieron las alarmas

De acuerdo con filtradores especializados en Fortnite, se encontraron nombres clave, códigos internos y referencias visuales que no corresponden a ninguna franquicia ya presente en el juego. Estas pistas que se mantienen ocultas coinciden con términos asociados al anime creado por Tatsuki Fujimoto.

Hasta el momento, Epic Games no ha dicho ni confirmado nada al respecto; no sería la primera vez que una colaboración se filtra semanas o incluso meses antes de su anuncio oficial. Esto emociona mucho a los fans, pues es bastante probable que pronto sea revelado de manera oficial.

¿Por qué Chainsaw Man encaja perfecto en Fortnite?

Primero, tomemos en cuenta que los personajes del anime en Fortnite han tenido enorme éxito entre los fans de la cultura popular. Anteriormente, ha habido varios crossovers que han conquistado a los fanáticos a lo largo de la historia del battle royale.

Otro punto a tomar en cuenta es la estética de estos personajes, la cual, a pesar de ser bastante sanguinaria, podría encajar a la perfección en Fortnite. Además, recordemos que Epic Games se ha vuelto un experto en trabajar con personajes exitosos dentro de la cultura popular, por lo que incluir personajes de uno de los animes más exitosos de 2025 sería un acierto total para la compañía.

Qué contenido podría incluir el crossover

Según los filtradores y si el rumor se confirma, los fans podrían disfrutar próximamente en la tienda de Fortnite:



Skins de Denji (posiblemente en forma humana y demoníaca)

(posiblemente en forma humana y demoníaca) Accesorios como picos con motosierras

como picos con motosierras Emotes inspirados en el anime

inspirados en el anime Tal vez incluso misiones temáticas.

Sería interesante también que llegara la opción de Pochita como compañero, la cual, tomando en cuenta la popularidad del personaje, podría encajar perfecto en el juego. Fortnite ha elevado el estándar de los crossovers, y un evento con Chainsaw Man podría ser uno de los más exitosos para este principio de año.

¿Cuándo podría anunciarse?

Todo apunta a que la Temporada 2 del Capítulo 6 sería el momento ideal para revelar la colaboración. No se sabe cuándo podría anunciarse, por lo que ahora toca esperar… pero si algo es seguro, es que el hype ya está desatado.

¿Qué te gustaría ver en Fortnite si esta colaboración se vuelve una realidad?

