Lindsay Lohan fue una de las estrellas más codiciadas de Hollywood durante la primera década de los 2000s. Su nombre aparecía casi en cualquier película para niños y adolescentes. No obstante, todo cambió cuando entró a una edad más adulta y se convirtió en el blanco de la prensa sensacionalista. Ante ello, la actriz de Freaky Friday rompe el silencio y reflexiona sobre todo lo que sufrió en Hollywood, además de cuestionarse por qué nadie la protegió de la toxicidad del medio, ya que ella era demasiado joven para saber ciertas cosas.

Lindsay Lohan rompe el silencio sobre todo lo que sufrió en Hollywood: “¿Por qué nadie me protegió?”

Durante su adolescencia, Lohan enfrentó una fuerte lucha contra las adicciones, misma que la llevó a ser blanco fácil de los medios y la prensa sensacionalista. Afortunadamente, la estrella logró rehabilitarse y ahora vive una vida completamente diferente, alejada de los reflectores en los Emiratos Árabes Unidos. Ante ello, la actriz de Parent Trip reflexionó sobre todo lo que sufrió en Hollywood, a través de una reciente entrevista para Vogue Arabia. En esta, no pudo evitar cuestionarse por qué nadie la protegió de la toxicidad del medio cuando era joven.

“Debería haber escuchado a mis padres y haberme mudado de nuevo a Nueva York, pero era joven y quería estar en Los Ángeles. Y no lo sabía. Así que sí, aunque muchas cosas fueron divertidas, fue difícil de joven. Fue un arma de doble filo”, reveló la estrella. “Ahora, miro hacia atrás y me pregunto: '¿Por qué nadie me sacó de allí y me protegió más?'. Uno no sabe cómo hacerlo cuando es adolescente", agregó.

La razón por la que decidió abandonar Hollywood y mudarse a los Emiratos Árabes Unidos

Fue precisamente toda esa toxicidad en Hollywood la que la hizo tomar la decisión de abandonar su vida en Estados Unidos para comenzar de nuevo en los Emiratos Árabes, donde actualmente reside junto a su esposo, Bader Shammas, con quien comparte un hijo de dos años, Luai.

“Ya no me divertía en el negocio”, explicó la actriz. “No encontraba papeles que me encantaran. No era la vida que quería vivir, ¿sabes? No era una vida real. Me afectó tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, explicó.

Una vez que su hijo cumplió dos años, Lohan optó por retomar su carrera en el mundo de la actuación. Desde entonces, ha protagonizado exitosas películas como Falling for Christmas (2022), Our Little Secret (2024), Irish Wish (2024) y Freakier Friday (2025), por mencionar algunas.