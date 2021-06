Will en “El Príncipe del Rap”.

FOTOS | Los siete personajes más papacitos de todas nuestras series.

Con hijos o sin ellos, estos actores y sus personajes son dignos de ser llamados papacitos.

Sin importar cuál sea la serie que amas ver a través de nuestra programación, estamos seguros que la trama es lo más te gusta.

LA TRAMA

Obvio estamos hablando de los galanes que protagonizan nuestras series, esos que nos han hecho suspirar más de una vez en cada capítulo y que se han robado nuestros corazones.

EL ESPOSO DE MELINDA GORDON

No vamos a negar que sentimos mucha envidia por Melinda, pues tiene al esposo más guapo, cariñoso y comprensivo de la televisión: Jim Clancy, personaje que fue interpretado durante todos los capítulos de “Almas Perdidas” por el actor David Conrad.

DOCTOR MELÉNDEZ

Desde la primera temporada de “The Good Doctor” el Dr. Neil Meléndez, a quien dio vida el actor Nicholas González, se robó los reflectores con sus amplios conocimientos en medicina, una sonrisa de ensueño y por supuesto sus bien marcados músculos.

EL DETECTIVE STEVE MCGARRETT

“Hawaii 5.0" es una de nuestras series favoritas por toda la acción y emoción que nos regala en cada episodio, pero también por el maravilloso cuerpo de detectives, en especial el detective McGarrett, interpretado por el actor Alex O’Loughlin.

ANGUS MACGYVER

¿Cómo no perderse en la profundidad del azul de sus ojos? MacGyver es un muy habilidoso agente y también el crush de todos.

HARVEY KINKLE

Un novio tan tierno, atento y súper divertido como Harvey es lo que toda adolescente desearía.

EL PRÍNCIPE DEL RAP

Will Smith como... Will Smith en “El Príncipe del Rap” fue totalmente el crush de muchas en los 90 y en la actualidad no vamos a negar que el actor tiene todo para ser un “suggar daddy”. ¡Nos anotamos!

DOCTOR SHAUN MURPHY

Aunque es el más joven de esta lista no podíamos dejar de hacerle una mención honorífica, pues si bien no suele ser muy expresivo, su tímida sonrisa y maravillosa mente nos ha enamorado por completo.

Ellos son solo algunos de los papacitos por los que no te puedes perder la programación de series de Azteca 7.