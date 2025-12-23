¿QUÉ LE PASÓ? Madonna publica una fotografía de ella y se viraliza

Madonna volvió a encender las redes sociales tras compartir una selfie completamente sin maquillaje, una imagen que rápidamente se volvió viral por mostrar a la Reina del Pop en una faceta poco habitual: relajada, íntima y sin filtros. La artista, de 67 años, publicó la foto en sus historias de Instagram, acompañándola luego con una postal familiar que terminó de conquistar a sus seguidores.

Así luce Madonna a sus 67 años

En la selfie, Madonna aparece con un vestido marrón con encaje blanco, el cabello suelto con sus característicos rizos rubios en las puntas y un gesto suave, casi juguetón. La imagen contrastó con la estética glamorosa y teatral que suele acompañar sus apariciones públicas, lo que generó miles de reacciones y comentarios.

La segunda imagen compartida por la cantante mostraba una mesa decorada para Janucá: velas rojas, flores, platos servidos y una menorá con siete velas encendidas. Al fondo, su novio Akeem Morris, de 29 años, sonreía mientras posaba junto a las gemelas Stella y Estere, de 13 años.

Queen can’t sleep



from Madonna Instagram stories pic.twitter.com/aLOjcQ7Qa1 — Madonna Fan 💋 COADF Part 2 ❤️🧡💛💚💙💜 (@NewMadonna1) December 21, 2025

La escena transmitía un ambiente cálido y familiar, muy distinto al ritmo frenético de giras, ensayos y escenarios que ha marcado la vida de Madonna durante décadas. En esta ocasión, no aparecieron sus otros hijos (Lourdes, Rocco, David y Mercy), pero la artista dejó claro que estos momentos íntimos son ahora una prioridad en su vida.

Un viaje espiritual que define su presente

En septiembre, Madonna habló en el podcast "On Purpose" de Jay Shetty sobre su transformación espiritual, un proceso que inició en 1996 cuando descubrió la Kabbalah. “Necesitas ser espiritual para tener éxito. El éxito es tener una vida espiritual, punto”, reflexionó. La artista aseguró que su enfoque actual está en ayudar a los demás, encontrar luz en los momentos difíciles y valorar la vida desde un lugar más profundo y consciente.

Este nuevo capítulo personal también se refleja en sus redes sociales, donde ha optado por mostrar una imagen más cotidiana, menos producida y más conectada con su vida real.

Su relación con Akeem Morris

La relación entre Madonna y el futbolista Akeem Morris comenzó a llamar la atención en 2024, cuando la cantante publicó una foto junto a él. Desde entonces, las apariciones conjuntas se hicieron más frecuentes: paseos por Nueva York, viajes por Europa, celebraciones familiares y publicaciones que dejaban entrever una conexión sólida.

Para diciembre, la pareja ya no ocultaba su vínculo. Celebraron juntos Navidad y Janucá, y Madonna incluso compartió imágenes de su cumpleaños número 67 en Italia, donde Morris la acompañó.

Su selfie sin maquillaje no solo se viralizó por mostrarla “al natural”, sino porque simboliza un cambio: una artista que, después de romper todas las reglas, ahora elige mostrarse tal cual es.