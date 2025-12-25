Marvel lanza segundo tráiler de Avengers Doomsday con Thor: el Dios del Trueno se prepara para una GRAN batalla

¡Ya es oficial! A escasos días de confirmarse el regreso de Steve Rogers (Capitán América) a Avengers Doomsday , Marvel lanza un segundo tráiler de la tan esperada cinta, esta vez, con el retorno de otro de los vengadores más queridos por el fandom: Thor. Este nuevo avance muestra al Dios del Trueno en medio de un bosque, mientras de reza a Odin, de cara a una gran batalla.

Segundo tráiler de Avengers Doomsday explicado: ¿Qué pasará con Thor?

El tráiler arranca con Thor, en medio del bosque, rezando a Odin de cara a una gran batalla. El Dios del Trueno le pide a su padre regresar con bien para volver a ver a su hija, Love. “Ayúdame a regresar a casa con ella, no como un guerrero, sino como calor. Para enseñarle no la batalla, sino la quietud, el tipo de quietud que nunca conocí”, se le escucha decir a Thor al inicio del audiovisual. Al igual que el primer teaser, este avance es más emocional, lo que ha llevado a los fans a cuestionarse: ¿Qué pasará con Thor?

En los últimos meses, se ha especulado que Doomsday podría ser la última película de Chris Hemsworth en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pues el actor subió un emotivo post en redes sobre su personaje. No obstante, insiders señalan que Thor seguirá vigente y que aquel posteo sólo hace referencia a un momento “importante” de su personaje en la saga. De hecho, existen rumores de una posible quinta película del Dios del Trueno, pero aún no hay nada confirmado.

¿En dónde ver el segundo tráiler de Avengers: Doomsday?

De momento, el segundo tráiler de Avengers: Doomsday, con Thor como protagonista, sólo está disponible en cines. El avance comenzó a proyectarse antes de la cinta Avatar: Fuego y Cenizas . Sin embargo, ya hay diversas filtraciones en internet, por lo que todo apunta a que Marvel podría liberarlo para el público general en cuestión de horas.

The second teaser for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ is now playing in theaters in front of ‘AVATAR: FIRE & ASH’



Includes the return of Thor and Love pic.twitter.com/mnsacnu027 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 25, 2025

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Fecha de lanzamiento en México

Avengers: Doomsday tendrá su estreno a nivel internacional a finales de 2026: el viernes, 18 de diciembre. Sin embargo, dado que la mayoría de las películas en México suelen estrenarse un día antes, lo más probable es que la cinta esté disponible en cines a partir del jueves, 17. Dicho esto, aún quedan muchos adelantos por ver. De hecho, diversas teorías en redes sociales apuntan a que Marvel lanzará un tercer tráiler antes de fin de año. Este estaría enfocado al personaje de Doom ( Robert Downey Jr. ).