Última hora: Marvel revela el primer tráiler y póster OFICIAL de Avengers Doomsday con Capitán América; CONFIRMAN fecha de estreno

¡Ya es oficial! Tras meses de espera y especulaciones, Marvel ha dado a conocer el primer tráiler oficial de la tan esperada ‘Avengers: Doomsday’. En el audiovisual, de poco más de un minuto, se confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers (Capitán América), quien aparece en pantalla cargando a un pequeño bebé. “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday ”, se lee al final del tráiler. A continuación, el video completo.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México? Este es el póster oficial

La tan esperada cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) llegará a la gran pantalla a finales de 2026; para ser exactos, el viernes 18 de diciembre. No obstante, como las películas suelen estrenarse desde un día antes en México, es probable que esté disponible en cines a partir del jueves, 17, por lo que te recomendamos estar atento a la venta y preventa de boletos. Aquí te compartimos el póster oficial:

El primer tráiler de Avengers: Doomsday explicado: ¿De quién es el bebé que está cargando Steve Rogers?

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron al presenciar el regreso de Steve Rogers, especialmente, porque sale con un pequeño bebé en brazos. Esto ha desatado un sinfín de incógnitas entre los espectadores: ¿De quién es el bebé? ¿Es el hijo de Steve Rogers? Te explicamos…

De acuerdo con diversas teorías, todo apunta a que este bebé sería el hijo de Steve Rogers y Peggy Carter. Recordemos que al final de Avengers: Endgame, Steve regresa al pasado para tener una vida junto a su gran amor, Peggy; dejando su legado de Capitán América a Sam Wilson (Falcon).

¿Capitán América tiene hijos? Esto dicen los cómics

Si bien los cómics apuntan a que Steve sí tiene descendientes, estos pertenecen a otros universos y líneas alternas , es decir, no forman parte de la historia en la Tierra-616, que es donde se desarrolla la continuidad oficial. Dicho esto, el bebé que aparece en el tráiler podría ser una versión exclusiva, perteneciente al MCU; por lo que su identidad exacta aún se mantiene como un completo misterio. Por ahora, no queda más que esperar a que Marvel revele más detalles de lo que promete ser la película más taquillera y esperada del próximo año.