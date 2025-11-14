¡ÚLTIMA HORA! Más bandas CANCELAN su participación en el Corona Capital 2025: Así quedan los horarios por día

A un par de horas de que inicie una nueva edición del Festival Corona Capital, se ha informado sobre nuevas cancelaciones de otras dos bandas que eran de las más esperadas, lo cuál ha forzado a modificaciones en su cartel de última hora, lo cuál ha generado confusión entre los asistentes.

En días pasados se había confirmado la cancelación de los actos de Lola Young Waxahatchee y PinkPanthress este viernes se informó que dos bandas más se “bajaban” a última hora del evento.

¿Qué bandas cancelaron en el Corona Capital 2025?

Se ha confirmado que Jelly Roll y Samia no podrán presentarse en vivo este sábado como se tenía programado, causando nuevas bajas a horas de que iniciara la edición 2025 del Corona Capital, aunque en breve se informó que dos bandas más tomarían su lugar de última hora.

Se trata de LYRAH y PARALLELE quienes se presentarán este sábado, con el fin de dar una gran experiencia a los asistentes y no modificar o afectar los demás horarios.

¿Cuál es el cartel completo del Corona Capital?

Desde hace algunos años, este festival ha realizado ediciones con tres días llenos de música y diversión, y esta edición no será la excepción pues en noviembre año estos artistas estarán presentándose:



Viernes 14: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, ALuna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Böa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Whitney.



Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, ALuna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Böa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Whitney. Sábado 15: Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Cannons Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half Alive, Lyrah, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jenny Beth, Maiah Manser, Marina, Mogwai, Parallelle OMD, Qendresa, Sabrina Claudio y The Struts.



Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Cannons Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half Alive, Lyrah, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jenny Beth, Maiah Manser, Marina, Mogwai, Parallelle OMD, Qendresa, Sabrina Claudio y The Struts. Domingo 16: Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monsters And Men, AFI, Alexandra Savior, Adéla, Arny Magret, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Real Estate, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, Rosie Gray, SYML, TR/ST y TV on the Radio.

¿Cómo quedan los horarios del Corona Capital?

¿Cómo llegar al Corona Capital en carro y en transporte público?

El Corona Capital se estará realizando en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, y como cada edición se espera un gran caos vial para entrar y para salir por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

