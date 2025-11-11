Guía del Corona Capital 2025: Horarios, cómo llegar, qué objetos puedo ingresar y TODO lo que debes saber

Esta semana da inicio la edición 2025 del Corona Capital, un festival que reúne a las mejores bandas internacionales de la actualidad, y ya sea que lleves varios años viviendo este evento o sea tu primera vez, nosotros te daremos las mejores recomendaciones para que lo disfrutes de la mejor manera.

Cómo llegar, horarios y qué objetos puedes ingresar son algunas de las cosas que debes de tener muy en claro para evitar cualquier inconveniente, por ello desglosamos poco a poco lo que debes de saber para estos 14, 15 y 16 de noviembre.

¿A qué hora puedo entrar al Corona Capital?

Los días viernes, sábado y domingo, los accesos abrirán a partir de las 2:00 pm, pues se tiene previsto que las primeras bandas en tocar inicien a las 3:20 pm los tres días y de igual modo, se espera que los actos de los headliners por día: Foo Fighters, Chappell Roan Linkin Park cierren actividades a la 1:00 am.

¿Cuáles son los horarios del día viernes del Corona Capital?

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage y Jet: estos son algunos de los actos que no te puedes perder del día viernes 14.

Imagen cortesía del festival Corona Capital

Chapell Roan, Vampire Weeknend, Marina, Sabrina Caludio y Cults: Estos son los artistas del día sábado 15 que debes de ver sí o sí.

¿Cuáles son los horarios del día sábado del Corona Capital?

Linkin Park, Deftones, Weezer, Men I Trust, James y AFI: Estos son algunos de las bandas que no te querrás perder en este domingo.

Imagen cortesía del festival Corona Capital

¿Cuáles son los horarios del día domingo del Corona Capital?

Imagen cortesía del festival Corona Capital

¿Qué objetos SÍ puedo ingresar al Corona Capital?

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimiento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrado

Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles

Bloqueador solar en crema

Botellas de plástico reciclable no mayores a 1 L (Vacías a la entrada)

Baterías recargables de celular.

¿Qué objetos NO están permitidos en el Corona Capital?

Sustancias ilegales

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)

Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

Sombrillas o paraguas

Líquido para vaporizadores

Flyers con publicidad

Binoculares

¿Cómo llegar al Corona Capital en carro y en transporte público?

Como cada edición en la CDMX, el Corona Capital se estará realizando en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, y como cada edición se espera un gran caos vial para entrar y para salir por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

