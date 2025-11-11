Guía del Corona Capital 2025: Horarios, cómo llegar, qué objetos puedo ingresar y TODO lo que debes saber
¡Este 14, 15 y 16 de noviembre llega una nueva edición del Corona Capital con Foo Fighters, Chappell Roan, Linkin Park y Deftones!
Esta semana da inicio la edición 2025 del Corona Capital, un festival que reúne a las mejores bandas internacionales de la actualidad, y ya sea que lleves varios años viviendo este evento o sea tu primera vez, nosotros te daremos las mejores recomendaciones para que lo disfrutes de la mejor manera.
Cómo llegar, horarios y qué objetos puedes ingresar son algunas de las cosas que debes de tener muy en claro para evitar cualquier inconveniente, por ello desglosamos poco a poco lo que debes de saber para estos 14, 15 y 16 de noviembre.
¿A qué hora puedo entrar al Corona Capital?
Los días viernes, sábado y domingo, los accesos abrirán a partir de las 2:00 pm, pues se tiene previsto que las primeras bandas en tocar inicien a las 3:20 pm los tres días y de igual modo, se espera que los actos de los headliners por día: Foo Fighters, Chappell Roan Linkin Park cierren actividades a la 1:00 am.
¿Cuáles son los horarios del día viernes del Corona Capital?
Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage y Jet: estos son algunos de los actos que no te puedes perder del día viernes 14.
Chapell Roan, Vampire Weeknend, Marina, Sabrina Caludio y Cults: Estos son los artistas del día sábado 15 que debes de ver sí o sí.
¿Cuáles son los horarios del día sábado del Corona Capital?
Linkin Park, Deftones, Weezer, Men I Trust, James y AFI: Estos son algunos de las bandas que no te querrás perder en este domingo.
¿Cuáles son los horarios del día domingo del Corona Capital?
¿Qué objetos SÍ puedo ingresar al Corona Capital?
- Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.
- Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimiento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)
- Celulares
- Cangureras
- Lentes de sol y sombreros
- Tapones de oído
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado
- Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles
- Paquetes de chicles cerrado
- Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)
- Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)
- Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)
- Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles
- Bloqueador solar en crema
- Botellas de plástico reciclable no mayores a 1 L (Vacías a la entrada)
- Baterías recargables de celular.
¿Qué objetos NO están permitidos en el Corona Capital?
- Sustancias ilegales
- Mascotas
- Máquinas que dan masajes o masajeadores
- Rayos láser o cornetas
- Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores
- Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles
- Guantes de LED
- Chupones
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Pelotas o Frisbees
- Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Odres, Bota bags o anforitas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm
- Peluches
- Paquetes de cigarros abiertos
- Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)
- Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
- Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)
- Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)
- Perfumes
- Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.
- Sombrillas o paraguas
- Líquido para vaporizadores
- Flyers con publicidad
- Binoculares
¿Cómo llegar al Corona Capital en carro y en transporte público?
Como cada edición en la CDMX, el Corona Capital se estará realizando en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, y como cada edición se espera un gran caos vial para entrar y para salir por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Por otro lado tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurrido que puedan estar las avenidas antes mencionadas.