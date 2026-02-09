¡Figurones! Los mexicanos famosos que asistieron al Super Bowl 2026 en San Francisco

En el marco del Super Bowl 2026, muchos famosos de todo el mundo se dieron cita en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, incluyendo varios mexicanos, en donde destacó la presencia de las integrantes de la banda musical The Warning, además del ex futbolista Carlos Vela, entre otros, quienes acudieron a ver el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en la disputa por el trofeo Vince Lombardi.

Una actriz que también deslumbró con su presencia en las gradas del Levi's Stadium fue Eiza González, que también fue captada disfrutando del partido y del épico show de Bad Bunny .

Igualmente, la banda de rock mexicana, The Warning, hizo su aparición en Santa Clara, incluso, las hermanas Villarreal aprovecharon la ocasión para tomarse la foto del recuerdo con J Balvin, quien también asistió al partido más esperado de la temporada en la NFL.

Mikel Arriola, comisionado de la Liga BBVA MX, también fue visto en el Levi's Stadium disfrutando de una clásica tarde de futbol americano.

Otros famosos que asistieron al Super Bowl 2026 entre Seattle Seahawks y New England Patriots en San Francisco

El Super Bowl siempre suele ser un centro de reunión para cientos de famosos y en su edición 2026 no fue la excepción, pues además de los mexicanos ya mencionados, también encontramos a artistas de talla internacional, en donde destacan actores como Adam Sandler o Tobey Maguire,múscos de la talla de Jay Z y Dave Grohl de los Foo Fighters, además de la influencer Kendall Jenner que es ex novia de Bad Bunny y famosos ex deportistas como Tom Brady y Roger Federer.

Kendall Jenner and 21 Savage arrived at the Super Bowl and watched the Bad Bunny halftime show. #SuperBowl pic.twitter.com/8LwVKAvogP — Bhagavan ✊ (@BhagavanBhaii) February 9, 2026