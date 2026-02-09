Este fue el HISTÓRICO setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Este 08 de febrero vivimos historia pura de la cultura al ser testigos a través de Azteca 7 de el Show de Medio Tiempo de Benito Ocasio Martínez, la sensación mundial de la música quien se presentó con todo su flow latino en uno de los escenarios más codiciados de todo el mundo.

En medio de miles de especulaciones, Bad Bunny fiel a su estilo sorprendió a propios y extraños y entregó una presentación en el Super Bowl más que épica, la cuál seguramente habrá marcado un antes y después en la manera en que se organizan los espectáculos deportivos.

¿Cuál fue el setlist de Bad Bunny en el Super Bowl?

El tan esperado Espectáculo del Medio Tiempo del Super Tazón de Bad Bunny fue el siguiente:



Tití Me Preguntó

Yo Perreo Sola

SAFAERA

Party

VOY A LLeVARTEV PA PR

EoO

Mónaco

Die With a Smile (Lady Gaga versión salsa)

BAILE INoVIDABLE

NUEVAYoL

LO QUE LE PASÓ A HAWAii (Ricky Martin)

El Apagón

DtMF

¿Cuál es la importancia de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl?

Este increíble Show de Medio Tiempo llega en medio de tensiones que han puesto a la comunidad latina en un escenario poco amigable en los Estados Unidos, por ello, contar con el respaldo de artistas mundial ha sido más que bueno, donde el ver a Lady Gaga y Ricky Martin posicionarse en apoyo de Bad Bunny y su mensaje, hacen el ambiente más unido.

La presentación de Bad Bunny será recordada como el primer acto en ser encabezado por un artista latino como acto principal en 60 años, donde incluso el discurso fue en español, siendo únicamente la participación de Lady Gaga fue en el idioma de los Estados Unidos.

Lejos de dividir al público, este espectáculo une y empodera a la comunidad latina, con un mensaje que dignifica y llena de apoyo a millones de personas que han tenido que salir de su hogar a buscar oportunidades de vida más favorables, justo como el eje de el disco del año 2026 de acuerdo con la Academia de Grabación: 'DeBÍ TiRAR MáS FOTos.