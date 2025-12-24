Muere querido actor de Friends y The Middle a los 60 años de edad

El mundo del entretenimiento está de luto. En plena víspera de Navidad , se confirma el lamentable fallecimiento de Pat Finn. El actor falleció el pasado 22 de diciembre, a los 60 años de edad. Era reconocido por salir en episodios de las sitcoms más famosas de Estados Unidos, como Friends, The Middle y Seinfeld, por mencionar algunas.

“Fue un guerrero en todo el sentido de la palabra”, señaló la familia del actor a través de un comunicado para la revista PEOPLE. “Papá… Fuiste y eres un modelo a seguir. Una inspiración para todos los que conociste. Intento pensar en una palabra para decirte adiós, pero ninguna podría hacerte justicia”, agregaron.

¿De qué murió Pat Finn, querido actor de Friends, The Middle y más?

Patt Finn falleció el pasado 22 de diciembre, tras perder la lucha contra el cáncer. El querido actor falleció en su hogar, en Los Ángeles, California, acompañado de su familia. Patt había sido diagnosticado con cáncer de vejiga desde hace ya tres años, en 2022. Según reportes, la enfermedad había entrado en remisión. No obstante, regresó y se extendió, lo que le provocó una metástasis.

¿Quién era Pat Finn? Estas son las series en las que apareció

Nacido en Evanston Illinois, Patrick Cassidy Finn - mejor conocido en la industria del entretenimiento como Pat Finn - se decantó por el mundo del entretenimiento desde muy temprana edad. Tras graduarse de la Universidad de Marquette, Pat se adentró en la industria de la televisión a través de la compañía de comedia The Second City. Posteriormente, dio el salto a la pantalla chica, con apariciones en diversas sitcoms.

Entre sus papeles más memorables, destaca el de Bill Norwood en la serie The Middle. No obstante, su trayectoria también abarca otros importantes títulos en la televisión, como Friends, donde le dio vida al incómodo Dr. Roger, quien solía analizar al grupo de amigos mientras salía con Mónica Geller (Courteney Cox). También aparición en episodios de Seinfeld, Murphy Brown y The George Wendt Show, consolidando una exitosa carrera en la industria de la comedia, especialmente, durante la década de los 90.

A Pat Finn le sobreviven su esposa, Donna Crowley, y sus hijos, Cassidy, Caitlin y Ryan Finn. Descanse en paz, Patrick Cassidy Finn.