¿Murió Russell Brand? Esto se sabe sobre el comediante y ex-esposo de Katy Perry, HOY 11 de marzo

¿Murió Russell Brand? En las últimas horas de HOY, miércoles 11 de marzo, tomó fuerza la noticia de la supuesta muerte del actor, comediante y ex-esposo de Katy Perry. No obstante, el británico de 50 años se encuentra bien y con salud; así lo ha dejado ver a través de un breve posteo en redes sociales con el que desmintió los rumores.

Así surgieron los rumores de la supuesta muerte de Russell Brand HOY, 11 de marzo

Todo comenzó con una publicación en X del ex-subdirector del FBI, Dan Bongino, en la que compartió una foto en compañía del comediante bajo la siguiente descripción: “No habrá otro. Uno de los días más tristes de mi vida. Él era simplemente diferente. Y todos los que lo conocieron lo sabían. Que Dios lo tenga en su gloria".

La publicación del ex-funcionario rápidamente se volvió viral, lo que desató toda una serie de rumores de muerte en torno a Russell Brand. Sin embargo, Bongino no se refería al comediante, sino al activista conservador Charlie Kirk, quien también aparece en la fotografía. Kirk falleció en septiembre de 2025 tras ser atacado con un arma de fuego mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

There won’t be another. One of the saddest days of my life.

He was just different. And everyone who knew him, knew it.

May God rest your soul. pic.twitter.com/Bn524GdjKx — Dan Bongino (@dbongino) March 10, 2026

El mensaje con el que Russell Brand, comediante y ex-esposo de Katy Perry, desmintió rumores de muerte

Debido a la confusión en redes sociales, el actor británico tomó su cuenta de X para desmentir todos los rumores en torno a su muerte y dejar en claro que está más vivo que nunca. “La verdad es que me siento bastante bien. No tengo ganas de quitarme la vida, para que lo sepan”, escribió Brand, citando un posteo en el que se habla de su supuesta muerte.

I actually feel quite well. Not suicidal, FYI. https://t.co/lWPRC7O6uB — Russell Brand (@rustyrockets) March 11, 2026

Actualmente, Russell Brand se mantiene alejado de los medios tradicionales. El actor y comediante británico, de 50 años, ha volcado su carrera hacia plataformas “alternativas”, luego de sufrir una cancelación mediática, resultado de diversas acusaciones de grooming y agresión sexual. De hecho, se encuentra a la espera de un juicio penal en Londres, Inglaterra, el cual está programado para junio del presente año.

