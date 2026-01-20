¿Se acerca la separación? Arctic Monkeys lanzarán una canción nueva tras 4 años y los fans especulan el final de la banda

Se ha confirmado este martes 20 de enero que la banda originaria de Sheffield, Arctic Monkeys lanzará una canción nueva esta misma semana y lejos de emocionar a los fans, esto ha causado desconcierto dentro de los fans pues en las últimas semanas ha tomado fuerza el rumor de una posible separación, justo después del lanzamiento de una nueva canción…

Arctic Monkeys lanzará una canción después de cuatro años del lanzamiento de su último trabajo de estudio ‘The Car’, álbum que terminaría de marcar la evolución de sonido de la banda británica, un tanto lejos del rock indie con el que se hicieron conocidos por todo el mundo hace dos décadas.

¿Cuándo saldrá la nueva canción de los Arctic Monkeys?

En los últimos días ha sonado con bastante fuerza el rumor de que la la banda integrada por Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O'Malley participaría en el disco ‘War Child’, la cuál se presume, sería un track descartado del pasado y que estaría formando parte de un proyecto para recaudar fondos en apoyo de las y los niños en zonas de conflicto.

Además de la presencia de la banda mencionada, se sabe que este proyecto contará con la participación de Fontaines D.C., Olivia Rodrigo, Damon Albarn y beabadoobee entre más artistas, siendo este jueves 22 de enero su lanzamiento en todo el mundo.

¿Después de este lanzamiento se separa Arctic Monkeys?

Fue a inicios de este 2026 que comenzó a circular el rumor de que la banda que marcó a más de una generación estaría por separarse luego de que los integrantes tuvieran diferencias creativas.

Los rumores de una supuesta separación comenzaron en Reddit, luego de que un insider diera a conocer que la agrupación se encontraba trabajando en una canción especial para un álbum benéfico. Tal canción sería una pieza sin terminar, perteneciente a la era de ‘AM’, siendo que después de esta participación, tomarían caminos separados.

“¿Recuerdan “The Help Álbum”, el álbum benéfico de 1995? Este año habrá una continuación. Los Arctic Monkeys participarán con una nueva canción (una que se quedó sin finalizar en la grabación de AM). Después de eso, se acabó”, se lograba apreciar en dicho porteo y parece que se hará realidad, aunque la banda no ha confirmado nada.

El rumor comenzó a cobrar fuerza cuando los fans notaron que el insider de Reddit era el mismo que había anticipado la reunión de Oasis, previo a su anuncio oficial y aunque poco antes de que el rumor se hiciera mundial, se filtraron informes de que la banda tenía planeado regresar al estudio, especialmente, luego de confirmarse el registro oficial de ‘Bang Bang Recordings’, el nuevo sello musical creado por los cuatro músicos, aunque ahora se especula que podría haber un trabajo de despedida tras 20 años juntos.

