¿Arctic Monkeys se separa? Esto se sabe sobre el posible FIN de la banda

Arctic Monkeys, una de las bandas de indie rock más populares y queridas en la actualidad, podría estar a punto de separarse… O, al menos, eso es lo que dicen diversas teorías en internet . Pero, ¿cómo comenzó este rumor exactamente y qué tan probable es que suceda? Te explicamos.

¿Arctic Monkeys se separa? Así empezaron los rumores

Los rumores de una supuesta separación comenzaron en Reddit, luego de que un insider diera a conocer que la agrupación liderada por Alex Turner está trabajando en una canción especial para un álbum benéfico. Tal canción sería una pieza sin terminar, perteneciente a la era de “AM”. Si bien, hasta aquí, todo parece tener sentido, los fans de la banda entraron en pánico luego de que el autor de la publicación asegurara que, después de dicha participación, todo habría terminado.

“¿Recuerdan “The Help Álbum”, el álbum benéfico de 1995? Este año habrá una continuación. Los Arctic Monkeys participarán con una nueva canción (una que se quedó sin finalizar en la grabación de AM). Después de eso, se acabó”, se lee en el escrito vía redes sociales.

¿Qué tan cierto es el rumor de que los Arctic Monkeys se separan?

El rumor comenzó a cobrar fuerza cuando los fans notaron que el insider de Reddit era el mismo que había filtrado la reunión de Oasis , previo a su anuncio oficial. Dicho esto, muchos aseguran que el rumor podría ser cierto, dado que se trata de alguien con relaciones en la industria musical. No obstante, nada ha sido confirmado.

De hecho, poco antes de que el rumor de la supuesta separación saliera a la luz, se filtraron informes de que la banda tenía planeado regresar al estudio, especialmente, luego de confirmarse el registro oficial de Bang Bang Recordings, el nuevo sello musical creado por Alex Turner, Matt Helders, Nick O’Malley y Jamie Cook. Sin embargo, tras el más reciente rumor en Reddit, los fans ahora creen que la banda podría estar trabajando en una gira de despedida, derivada de diferencias creativas.

De momento, no hay ninguna información oficial por parte de la agrupación inglesa, por lo que no queda más que esperar a que la banda, o algún miembro de la misma, esclarezca la situación.

Así ha sido la trayectoria de los Arctic Monkeys

Arctic Monkeys se formó a inicios de los 2000s en Sheffield, Reino Unido. Rápidamente, la banda comenzó a ganar popularidad en MySpace, pero no fue hasta el lanzamiento de su primer EP, "Five Minutes With Arctic Monkeys", que lograron llegar a los primeros puestos en los charts musicales de Reino Unido. Un año después, lanzaron su primer álbum de estudio, “Whatever People Say I Am, That What I’m Not”.

A este le siguieron “Favourite Worst Nightmare” (2007), “Humbug” (2009), “Suck It And See” (2011) y “AM” (2013), que los catapultó a un nuevo nivel de fama. Desde entonces, sólo han lanzado dos álbumes más, “Tranquility Base Hotel & Casino” (2018) y “The Car” (2022).