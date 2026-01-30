Previo a su concierto en el Palacio de los Deportes: Así fue como Molotov se convirtió en una de las bandas más queridas de México

Estamos a unas horas del tan esperado concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira ‘TXXXR 30 Aniversario’ con la que se encuentran celebrando tres décadas.

Aunque constantemente han sido señalados por el tono de sus canciones, es innegable que Molotov se ha sabido mantener vigente entre ya diferentes generaciones, siendo a día de hoy una mezcla única en el rock mexicano.

¿Cómo fue que se formó la banda Molotov?

Corría el año de 1995 cuando Micky Huidobro y Tito Fuentes tenían en mente un proyecto, aunque no cualquiera, pues buscaban un sonido único y que abordara la crítica social, para que tras varios meses y cambios pues Jay de la Cueva formó parte de la banda, finalmente se uniría Randy Ebrighty y Paco Ayala para terminar de definir su sonido.

Ya juntos, fue cuestión de meses para que “Los Molochos” lanzaran su primer disco, con el cual cumplían con su premisa: ser irreverentes y tener un sonido único.

Su álbum debut ‘¿Dónde Jugarán las Niñas? de 1997 corrió bajo la producción de Gustavo Santaolalla y Snibal Kerpel, dos de las figuras más grandes de la música latinoamericana, siendo este un presagio de lo que la carrera de Molotov sería.

¿Cómo se hizo popular Molotov?

Habiendo lanzado su primer disco con éxitos instantáneos como “Voto Latino”, “Gimme Tha Power”, “Más Vale Cholo” donde sus intenciones fueron claras, juntaron un poco de la personalidad de cada uno del cuarteto y sonaron a lo que les daba la gana.

Funk, Nu Metal, Rock, Rap y mucha actitud fue lo que hizo que en cuestión de tiempo la banda se hiciera popular por todo México, que ciertamente escuchaba en sus riffs y letras el reflejo de lo que se vivía en cuanto el contexto social, siendo la voz de una generación que necesitaba un cambio.

Potencia garantizada de principio a fin🔥 ¡Última oportunidad para no perderte el 30 aniversario de Molotov en el Palacio de los Deportes! 💥



Últimos 🎟️ en https://t.co/09C8KEy17I pic.twitter.com/nkqlTq0dFd — Ocesa Total (@ocesa_total) January 29, 2026

Hoy en día, habiendo tocado su música por todo el mundo y habiendo publicado 8 álbumes de estudio, son considerados como unas leyendas del rock mexicano, donde su creatividad, química y sobre todo elocuencia para hacer música los han mantenido vigentes.

¿Cuál es el precio de los boletos del concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes?

Si no quieres perderte de este gran recorrido a través de las décadas, aún hay algunas entradas disponibles en la plataforma de TicketMaster para el concierto del 31 de enero, en lo que probablemente será uno de los eventos del año, pues estará compartiendo escenario con la banda Resorte.

