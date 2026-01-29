Molotov en el Palacio de los Deportes: TODO lo que debes saber sobre este aniversario de tres décadas

Este sábado 31 de enero, Molotov , una de las bandas más irreverentes de la historia de México estará continuando con la celebración de sus tres décadas de música, anécdotas y amigos en una fiesta imperdible en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

“Los Molochos” estarán haciendo vibrar la Ciudad de México como parte de su gira ‘TXXXR 30 Aniversario’ donde sonarán las canciones que han hecho corear y bailar a varias generaciones que a decir verdad han sido un parteaguas en la manera en que se hace y consume música.

¿Cuál es la importancia de Molotov en el rock mexicano?

Habiéndose formado en el ya lejano año de 1995, Molotov irrumpió de golpe en la escena musical de México, pues su mezcla de rock, rap e incluso punk junto con sus letras las posicionaron como una de las propuestas más frescas en toda América Latina.

Disco tras disco, Micky, Paco, Randy y Tito han tenido un gran éxito, donde a los largo de los años nos han entregado canciones como “Frijolero”, “Gimme The Power”, “Hit Me”, “Voto Latino” y demás himnos del rock mexicano.

Con 8 álbumes de estudio, Molotov se ha consolidado como una de las agrupaciones más respetadas de toda habla hispana, donde su creatividad, química y sobre todo elocuencia para hacer música los han mantenido vigentes en América y Europa.

¿Cuál es el precio de los boletos del concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes?

Aún hay algunas entradas disponibles en la plataforma oficial de TicketMaster, siendo que las más accesibles van desde los $558 pesos, por lo que te recomendamos darte prisa y no quedarte fuera de este concierto que promete ser uno de los mejores del año, pues estará abriendo la banda Resorte.

Los boletos para el concierto tienen los siguientes precios



Pista: $1,647.00 MXN

Sección B: $2,158

Sección B: $1,769

Sección C: $1,655

Sección C: $1,403

Sección D: $973

Sección D: $854

Sección E: $604

Sección E: $558