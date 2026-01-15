¿Bad Bunny dará más conciertos en México para 2026? Esta teoría señala que podría ir por un récord IMPOSIBLE de Michael Jackson

En los últimos días se ha hablado mucho sobre Bad Bunny y su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ con la que a finales del 2025 tuvo un gran paso por la Ciudad de México con 8 conciertos completamente agotados descritos como “una gran fiesta”, misma que reanudó la semana pasada.

Benito tuvo que hacer algunas modificaciones en su itinerario debido a que se presentará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, con lo que tuvo que adelantar algunos de sus conciertos y aunque en realidad han sido pocas fechas las que se movieron, gran parte de su gira continuará igual e incluso podría sumar presentaciones, donde se ha especulado que haga una segunda visita a nuestro país.

¿Bad Bunny dará conciertos en México en 2026?

El mundo entero fue testigo de lo bien que Bad Bunny la pasó durante su estancia en México, siendo uno de los países con los que tiene una gran conexión y es que el público mexicano lo ha impulsado de gran manera, por ello, en internet ha comenzado la teoría de que Benito regresaría a tierras aztecas este mismo año.

Si bien, pareciera que “El Conejo Malo” llenó con una gran facilidad el Estadio GNP de la Ciudad de México, algunos usuarios en redes han señalado que en esta segunda parada podría visitar no solo la capital, pues estaría llegando con su gira a Guadalajara y Monterrey.

Además, se espera que no repita fechas en el Estadio GNP, pues todo apunta a que Bad Bunny apostaría por romper el récord de Michael Jackson en el Estadio Azteca, recinto que ya estaría listo para recibir eventos en la primera parte del año.

¿Cuál es el récord de presentaciones en el Estadio Azteca?

Por más de tres décadas el Rey del Pop, Michael Jackson ha ostentado el record de más presentaciones en el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), pues en el año de 1993 ofreció cinco conciertos delTour reuniendo a poco más de medio millón de almas.

Habiendo llenado 8 fechas en el Estadio GNP sin ningún problema, Bad Bunny podría regresar y romper ese récord con un estadio ya remodelado para la segunda mitad del año, por lo que es muy probable que Benito sí regrese a nuestro país y ofrezca una nueva serie de fechas.