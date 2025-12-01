¿Cancelan a Bad Bunny? Este artista estadounidense se suma al Super Bowl LX

Este lunes 01 de diciembre amanecimos con la noticia de que se adelantó la navidad, pues se ha confirmado que el cantante, compositor y productor Charlie Puth también formará parte del Super Bowl LX, novedad que ha emocionado a los millones de fans del artista, quien se estará sumando al furor de Bad Bunny.

A través de sus redes sociales, el cantante comunicó con un divertido video donde da clases de canto a algunos jugadores de fútbol americano que él será el encargado de recitar el himno nacional de los Estados Unidos en el próximo Super Bowl, uno de los eventos deportivos más vistos en América del Norte que como cada edición, logra colarse al interés mundial.

¿Quién es Charlie Puth?

Lo más probable es que hayas escuchado algunas de sus canciones en la última década, pues se ha vuelto uno de los grandes referentes de la música pop e incluso es el intérprete de éxitos que han marcado a toda una generación, tales como “We Don’t Talk Anymore”, “Attention” y su mejor colaboración “See You Again”, junto al rapero Wiz Khalifa, canción que se ganó el corazón del mundo al ser el soundtrack oficial de Rápidos y Furiosos 7, con la que se le rinde homenaje al fallecido Paul Walker.

Este artista acumula miles de millones de reproducciones en streaming e incluso hoy en día es el artista #81 más escuchado del mundo con 45.6 millones de reproducciones mensuales únicamente en Spotify, dejando en claro que además de talento para escribir y producir, cuenta con una voz privilegiada que prácticamente va con cualquier género musical.

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

Además de contar con Charlie Puth en la ceremonia del himno nacional de los Estados Unidos como parte del protocolo de la NFL, millones de fans no pueden esperar por ver a Bad Bunny en vivo en el estadio Levi’s Stadium en California este 8 de febrero pues será el único concierto de Benito en dicho país.

El show de "El Conejo Malo" ha generado miles de opiniones divididas y críticas de un sector conservador de los Estados Unidos, mismo que se ha posicionado respecto a las redadas contra la gente latina en dicho país, siendo que Bad Bunny ha expresado todo su apoyo a su público latino.