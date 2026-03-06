Bazar de Bandas 2026: Lost Acapulco, Silverio, Arroba Nat y más bandas GRATIS en el Monumento a la Revolución

¡El rock vive! Se han revelado los actos en vivo de lo que será el Bazar de Bandas 2026 en la Ciudad de México, el cuál como su nombre lo dice, podrás comprar merch de tus bandas favoritas y además ver las presentaciones en vivo de leyendas como Lost Acapulco y “Su Majestad Imperial” Silverio, con conciertos que serán más épicos.

Este evento de el Bazar de Bandas se estará realizando del 13 al 15 de marzo, justamente dentro de la temporada de festivales de México, además de que llegará en colaboración con Vans, por lo que no solo habrá guitarrazos o firmas de autógrafos, pues también se ha anunciado una competencia de skate y BMX, en el que se espera que sea uno de los eventos del año en la capital.

¿Quiénes tocarán en el Bazar de Bandas del Monumento a la Revolución?

Este gran evento será tan grande que estará dividido en tres días, por lo que te compartiremos cómo será está gran festividad:

Viernes 13 de marzo:



Alta Tensión (12:00 pm)

Valles (12:40 pm)

Caroh (1:20 pm)

Lost Acapulco (3:40 pm)

Silverio (4:20 pm)

Acto Sorpresa (5:40 pm)

Sábado 14 de marzo:



Don Maligno (12:00 pm)

S7N (12:40 pm)

Miky (1:20 pm)

Electrify (3:40 pm)

Say Ocean (4:20 pm)

Acto Sorpresa (5:40 pm)

Domingo 15 de marzo:



Pájaros Vampiro (12:00 pm)

Jolliete (12:40 pm)

Nicole Horts (1:20 pm)

Hong Kong Blood Opera (3:40 pm)

Un Perro Andaluz (4:20 pm)

Arroba Nat (5:00 pm)

¿En dónde será el Bazar de Bandas 2026?

Se ha confirmado que este gran evento se estará realizando en la explanada de Monumento a la Revolución, por lo cuál, será un evento completamente gratis y para todas las edades, así que no lo dudes y date una vuelta para que armes algo de tu banda favorita y además escuches en vivo las grandes propuestas que suenan en nuestro país.