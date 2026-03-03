Vive Latino, Tyler, The Creator, Deftones Cristian Castro, Kenia Os y más: Guía de conciertos que habrá en la CDMX en el mes de marzo de 2026
Este mes de marzo la Ciudad de México recibirá alguno de los mejores conciertos y festivales musicales de todo el año que NO te puedes perder.
Este mes de marzo se estarán llevando a cabo grandes conciertos y festivales en la Ciudad de México, donde podremos ver a artistas de talla mundial así como algunos otros locales que traen una propuesta tan fresca como innovadora, por ello te compartiremos nuestra agenda con los mejores eventos.
Desde una edición más de el Vive Latino hasta el imperdible show de Tyer, The Creator, la CDMX no tendrá descanso este mes, en el que a días de la primavera, dará marcado el inicio de una gran temporada de eventos que solamente una ciudad como la muestra podría recibir en tan poco tiempo.
¿Qué conciertos habrá en la CDMX en el marzo de 2026?
- Sin Bandera - Arena CDMX, viernes 06 de marzo
- Matisse - Auditorio Nacional, viernes 06 de marzo
- Rubytates - FÜCK OF ROOM, viernes 06 de marzo
- Lucho SSJ - Foro Puebla, viernes 06 de marzo
- TV Girl - Pepsi Center, sábado 07 de marzo
- Fernando Delgadillo - La Maraka, sábado 07 de marzo
- Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero - La Maraka, domingo 08 de marzo
- Amanda Miguel - Auditorio Nacional, domingo 08 de marzo
- Cristian Castro - Auditorio Nacional, martes 10 y miércoles 11 de marzo
- MARINA - Pepsi Center, miércoles 11 y jueves 12 de marzo
- Los Calzones - Lunario del Auditorio Nacional, miércoles 11 de marzo
- Aleks Syntek - Auditorio Nacional, jueves 12 de marzo
- Vive Latino - Autódromo Hermanos Rodríguez, sábado 14 y domingo 15 de marzo
- Ricky Martin - Estadio Fray Nano, sábado y domingo 15 de marzo
- Roberto Carlos - Arena CDMX, sábado 14 de marzo
- 90’s Pop Tour - Auditorio Nacional, sábado 14 de marzo
- Víctor Mendivil - Pepsi Center, sábado 14 y domingo 15 de marzo
- Christina Aguilera - Palacio de los Deportes, martes 17 de marzo
- Los Horóscopos de Durango - miércoles 18 Auditorio Nacional
- Judeline - Auditorio BB, jueves 19 de marzo
- Duncan Dhu - Teatro Metropolitan, jueves 19 de marzo
- Kenia Os - Palacio de los Deportes, jueves 19 de marzo
- Miguel Mateos - Auditorio Nacional jueves 19 de marzo
- Vendredi Sur Mer - Foro Indie Rocks!, sábado 21 de marzo
- Jesse & Joy - Auditorio Nacional, sábado 21 de marzo
- Kaydy Cain - Palacio de los Deportes, sábado 21 de marzo
- Rojuu - Foro Niebla, domingo 22 de marzo
- Los Yaguaru - Auditorio Nacional, domingo 22 de marzo
- Mitski - Auditorio Nacional, lunes 23 de marzo
- Tyler, The Creator - Palacio de los Deportes, martes 24 y miércoles 25 de marzo
- The Whitest Boy Alive - Metropolitan, martes 24 de marzo
- Djo - Pepsi Center, miércoles 25 de marzo
- Elena Rose - Teatro Metropolitan, jueves 26 de marzo
- Antidoping - Multiforo Alicia, viernes 27 de marzo
- Purple Disco Machine - Fronton Bucarelli, sábado 28 de marzo
- Carolina Durante - Foro Puebla, sábado 28 de marzo
- Santiago Motorizado - Lunario del Auditorio Nacional, sábado 28 de marzo
- Deftones - Palacio de los Deportes, domingo 29 de marzo
- Remy Valenzuela - Auditorio Nacional, domingo 29 de marzo