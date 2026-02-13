¿Son la mejor banda del mundo? BTS iguala un récord IMPOSIBLE de The Beatles a días de su gran comeback

En los últimos años, el fenómeno de BTS se ha convertido en algo sin precedentes, basta con ver la cantidad de fanáticos que han hecho por todos los rincones del mundo para observar que ni la cultura, el idioma o incluso el tiempo ha frenado el furor por esta agrupación de K-Pop que está a nada de hacer tu tan esperado comeback.

Para tratar de dimensionar lo que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook están haciendo, basta con comparar su ascenso con el de la que es para muchos la mejor banda de la historia (¿Hasta ahora?): The Beatles, quienes hoy en día comparten un logro único, pues ambas agrupaciones son las únicas en haber venido más de 500 millones de unidades.

¿BTS superó a The Beatles en venta de discos?

Recientemente los Bangtan Boys han logrado superar las 500 millones de ventas de unidades, lo cuál comprende ventas físicas, digitales y lo que hoy en día supone el streaming, pues compararlos con precisión sería complicado de acuerdo con los diferentes métodos de consumo de la música.

La comparación no nace para ver “quienes son mejores”, pues The Beatles fue un fenómeno global que llegó cuando las telecomunicaciones eran muy limitadas, cuando el acceso a la música era muy complicado o imposible, panorama contrario que hoy en día vive BTS, pero es de aplaudir el gran logro de conseguir en una década lo The Beatles consiguió en 60 años.

El podio que ambas agrupaciones totalmente distintas que sí se puede tomar a consideración es que tanto BTS como The Beatles son los únicos en poder posicionar tres discos en el número 1 de Billboard 200 en menos de un año, logro que muy difícilmente podremos volver a ver con otra agrupación pronto, pues este 2026 BTS regresará para reclamar los éxitos que han cosechado en los últimos años.

¿Cuál es la importancia de BTS en la cultura?

La conexión que BTS ha conseguido lograr con sus fans es algo único, pues poco tiempo les tomó para expandirse a más partes del mundo, sobre todo al continente americano, donde en países como México tienen un gran fandom, pues el ARMY azteca se ha vuelto una de las bases más sólidas de todas.

Tras varios años de inactividad juntos debido a la pandemia y a que cada uno de los siete integrantes de BTS realizó su servicio social parecía que podían correr el riesgo de frenar su ascenso, pero lejos de eso, parece que sus fandom aguardó cada instante con más furor de verles regresar y tras cinco años, la agrupación regresará el 21 de marzo con ‘Arirang’, el cuál llegará con un nuevo tour mundial.

