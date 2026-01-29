¿Por qué no alcancé boletos para BTS? Esta es la cantidad de personas que caben en el Estadio GNP

Este 2026, la Ciudad de México será la sede para una de las giras más esperadas en la industria musical: los conciertos de BTS, ya que la agrupación vendrá como parte de su "BTS WORLD TOUR ARIRANG" . Desde que se dio la noticia, millones de fans se prepararon para la compra de boletos, pero fueron muy pocos los afortunados en alcanzar un lugar, ya que las localidades se agotaron prácticamente al instante.

Esto habría sido consecuencia de la alta demanda que presentó la venta en línea, ya que según explicó Ticketmaster, el número de interesados superó considerablemente los lugares disponibles para la capacidad del recinto. Y es que según información oficial, en el Estadio GNP donde serán los recitales de BTS, caben solo 65 mil personas; mientras que las filas virtuales rondaban el millón de usuarios en espera.

La demanda para los conciertos de BTS en México habría sido mucho mayor a la capacidad del Estadio GNP|Wikimedia Commons / TE RETO JK

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México 2026?

La gira de BTS en Mexico se llevará a cabo el próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en punto de las 20:00 horas. Así que a no ser que exista un ajuste en el calendario, estos son los días en los que las ARMY del país abarrotarán el Estadio GNP.

También es importante saber que hay grupos de fans impulsando la confirmación de nuevas fechas y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó haber enviado una carta al gobierno de Corea del Sur para hacer esta petición, pero hasta el momento no se ha confirmado nada. Por lo que al menos en México solo serán los tres shows anunciados desde el principio.

BTS confirmó conciertos para México en 2026. |(Instagram @bts)

Otros países de Latinoamérica a los que la banda surcoreana llevará su música, son Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Con la diferencia de que estos tendrán los recitales hasta octubre de 2026 y no forman parte del inicio del "BTS WORLD TOUR ARIRANG".

¿Cuánto cuestan los boletos para BTS? OJO con los revendedores

Según reportaron los fanáticos de la agrupación en redes sociales, el rango de precios oficiales para BTS en México era de entre mil 767 pesos mexicanos a 17 mil 782 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de acceso seleccionado. Sin embargo, en portales de reventa los boletos estarían vendiéndose hasta por 100 mil pesos , indican las quejas.

Estas cifras además de ser muy altas para una sola entrada, no son 100% confiables, pues al comprar con revendedores siempre existe el riesgo de caer en engaños o estafas con accesos apócrifos y perfiles falsos. De modo que los clubs de ARMY han recomendado no adquirir en esta modalidad y, de ser posible, reportar a los responsables, pues hay una gran polémica por una aparente inconsistencia en las dinámicas de venta online y en taquilla.