¡Inicia la cuenta regresiva! Esto es lo que sabemos sobre la gira mundial de BTS para este 2026, ¿Darán conciertos en México?

Por fin tenemos más detalles sobre el tan esperado regreso de BTS, el cual ya se encuentra a la vuelta de la esquina pues de acuerdo con el medio surcoreano, Bloomberg, mencionó que la agrupación de K-Pop realizará una gira para este 2026, además del lanzamiento de nueva música, confirmando información que poco a poco se había manejado desde hace unos meses.

Este dato ha despertado emoción en todo el ARMY del mundo, quienes han esperado ya más de 3 largos años desde que BTS tuvo qué pausar su actividad una vez que los miembros comenzaron su servicio militar, con lo que también derivó en su dedicación en sus respectivas carreras como solistas.

¿Cuándo inicia la gira de BTS este 2026?

De acuerdo con primeros reportes, la banda conformada por: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook hará su tan esperado regreso a los escenarios en primavera, a finales de marzo con lo que se espera que sea su gira más grande en toda su historia como banda, pues primeros datos revelan que ofrecerán 65 shows.

Esté estimado es de momento, pues no se descarta que su agenda de conciertos se expanda, donde el ARMY de México está al pendiente sobre cualquier anuncio., pues decenas de millones esperan por ellos. ¿Se vienen conciertos de BTS en México? Estamos a poco de poder confirmarlo.

¿Qué se sabe del nuevo disco de BTS?

Además de su regreso a los escenarios, se espera un nuevo disco el cuál de acuerdo con la banda, mismo que ya estaría en sus etapas finales, por lo que podría ver la luz en los próximos meses.

Aunque toda la información de este nuevo disco de estudio se ha mantenido en secreto, los mismos integrantes de BTS han adelantado que este trabajo será un vivo reflejo de las emociones y vivencias de cada miembro de la banda, en lo que se espera que esté enfocado en un concepto que busca regresar a sus raíces.