Última hora: Cancela una de la bandas MÁS ESPERADAS del Vive Latino 2026, esto es lo que se sabe

Estamos a pocas semanas de iniciar la temporada de festivales masivos en México y uno de los que se ha ganado el prestigio de ser de los más grandes de toda Latinoamérica es sin duda el Vive Latino , pues año con año nos trae una mezcla de los sonidos que la están rompiendo en habla hispana y demás exponentes mundiales.

Para esta edición de 2026 han curado un line-up bastante llamativo, donde incluso usuarios en redes han destacado que promete ser una de las mejores ediciones del festival, aunque tristemente la banda NAFTA, una de las propuestas más llamativas acaba de anunciar que no podrá presentarse como se tenía programado.

¿Por qué canceló NAFTA su presentación en el Vive Latino?

A través de sus redes sociales la banda argentina compartió un comunicado donde explicaba que no podrán realizar sus presentaciones programadas en el Vive Latino de México ni en Lollapalooza de Chile como se tenía previsto dejando triste a sus fans.

“Amigos de Chile y México:

Con mucha pena queremos contarles que no podremos estar presentes en los festivales Lollapalooza Chile ni Vive Latino.

El entusiasmo por tocar en festivales tan importantes no nos permitió anticipar el momento que estamos atravesando hoy, enfocado en procesos creativos que requieren pausa y tiempo.

Esperamos poder reencontrarnos con ustedes muy pronto. Gracias por el cariño de siempre y que tengan un gran comienzo de año”.

Si bien, la banda porteña con 10 años de trayectoria era muy esperada en México, se espera que próximamente puedan reagendar su presentación en la Ciudad de México e incluso sumar más fechas a este paso.

¿Quiénes son NAFTA?

En la última década NAFTA ha hecho bastante ruido por el sur del continente, donde su sonido que mezcla el soul, jazz, funk, R&B y demás ritmos latinos ha cosechado una gran base de fans por todo el mundo.

Con dos discos de estudio y millones de reproducciones en streaming, se han posicionado como uno de los proyectos más interesantes de la música argentina.

¿Cuándo es el Vive Latino 2026?

El Festival Iberoamericano de la Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino tendrá lugar este próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde podremos ser testigos de artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Lenny Kravitz, Cypress Hill, Fobia, Banda Machos, Juanes entre otros más.

¿Qué precio tienen los boletos para el Vive Latino 2026?

Los boletos están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster y en taquillas autorizadas, donde podrás encontrar tanto abonos como boletos individuales en Fase 2 o demás accesos prioritarios como los Platino o Boxes.

