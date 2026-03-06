ÚLTIMA HORA: P!nK cancela sus conciertos programados en el Estadio GNP la Ciudad de México; así puedes pedir tu reembolso

Malas noticias para los fanáticos de P!nK, pues este viernes, Ocesa anunció que sus dos conciertos programados en la Ciudad de México han sido cancelados debido a “complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento”, donde además señalaron que dicha cancelación era ajena a la artista, al promotor y al Estadio GNP, dejando una gran incertidumbre.

Los conciertos de P!nK como parte de su ‘Carnvial Tour 2026’ estaban programados para este 26 y 27 de abril, con el que se esperaba que fuera el regreso triunfal de la artista estadounidense a nuestro país, aunque lejos de buscar una nueva fecha, finalmente se han cancelado dejando un gran descontento dentro de sus fans.

¿Por qué canceló P!nK en el Estadio GNP de la CDMX?

De momento la artista no ha compartido alguna explicación sobre esta imprevista cancelación de sus dos fechas, siendo Ocesa quien emitiera el primer comunicado donde se puede leer los siguiente:

“Lamentamos informar al público de la CDMX que, debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y que es ajeno al artista, al promotor y al recinto, los shows de PINK programados para los días 26 y 27 de abril en el

Estadio GNP Seguros no se llevarán a cabo.

Sabemos la ilusión que representa asistir a estos conciertos y agradecemos profundamente la comprensión de las y los fans.

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso total de tu compra, incluyendo cargos por servicio de Ticketmaster, se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Si tu compra fue en taquilla, podrás solicitar tu reembolso en el mismo lugar donde realizaste la compra en los próximos días.

Si tienes más dudas, consulta: tkmx.link/PolíticaDeCompra”.