¡Muy GENEROSO! Famoso cantante deja propina de más de 350 mil PESOS

Estos últimos días han sido de mucha bondad en todo el mundo, así lo demostró un cantante que dejó más de $350 mil pesos de propina por una cena, siendo uno de los actos más caritativos de los últimos años.

Se trata del cantante de trap y country estadounidense conocido como Post Malone , quien se encontraba celebrando con sus amigos se mostró muy caritativo con la mesera que lo atendió dejando uno de los momentos más emotivos de la temporada.

¿Cómo fue la propina de Post Malone viral?

De acuerdo con la mesera Renee Brown, el cantante se encontraba con algunos acompañantes y que antes de una presentación en un partido de NFL este pasó por de manera breve al restaurante.

Al terminar de comer, Malone se acercó para pagar pero le informaron que sus amigos ya habían pagado el total de la cuenta, pero este insistió en pedir algo más para poder pagar, a lo que su cargo fue de un dólar.

Tras este pequeño monto, el cantante dio 20 mil dólares de propina a la mesera, quien compartió todo este relato a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde detalló lo sucedido aquella noche.

“Inmediatamente me puse a llorar” (...) “Fue una noche muy emotiva, ya que estaba lejos de casa y abrumada detrás de la barra, tratando de procesar que ellos estaban allí y, además, la propina”.

Renee explicó que con aquella ayuda pudo poner al corriente su alquiler y demás deudas que había acumulado, explicando que habían sido temporadas difíciles.

¿Quién es Post Malone?

Austin Richard Post, mejor conocido como Post Malone es un cantante, rapero, compositor y productor que ha tenido una gran trayectoria en generos como el hip-hop, trap pop, R&B y country, alcanzando la fama mundial siendo que comenzó su carrera subiendo videos de Guitar Hero a su canal de YouTube y dejando la escuela para seguir sus sueños de vivir de la música.

Ha lanzado hits mundiales como "White Iverson", "Sunflower", “Cricles”, “Stay” "Rockstar" y ciertamente es uno de los cantantes más versátiles de los últimos años, pues además de trap, también ha cantado con artistas como Ozzy Osbourne o Taylor Swift.