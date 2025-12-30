¿Cuál es el estado de salud de Post Malone tras su PELIGROSO accidente que sufrió durante una transmisión en vivo?

Aquí te diremos cuál es el estado de salud del cantante Post Malone tras su peligroso accidente que sufrió durante una transmisión en vivo. El también compositor estaba hablando con sus seguidores, cuando intentó pararse en su silla, sin embargo, esta se movió y el estadounidense resbaló, al punto en el que su cabeza y cuerpo golpearon en el suelo.

¿Cuál es el estado de salud de Post Malone tras su accidente en una transmisión en vivo?

En esta transmisión en vivo, y tras su peligroso accidente, el cantante pudo incorporarse de nuevo y decir que no tenía nada grave, sin embargo, dio a conocer que le dolía su muñeca, la cual posiblemente se haya terminado por lesionar, ya que todo su peso se fue en ese lado de su cuerpo. Hasta el momento su estado de salud es bueno y no ha subido a redes sociales si tuvo que ser asistido por un médico.

¿Quién es Post Malone?

El nombre real de este artista es Austin Richard Post, quien es conocido en el mundo de la música como Post Malone. Este hombre es un cantante, productor e intérprete de rap. Nació en Nueva York, Estados Unidos y se dio a conocer con su sencillo “White Inversion”, posteriormente dio a la luz otro tema llamado “Congratulations” a lado de Switchblades; el cual se convirtió en de sus canciones más populares hasta el momento; pero, el éxito que lo llevó a firmar un contrato con Republic Records, fue “Rockstar”.

A pesar de que el género de Malone es el rap y con el cual se ha hecho famoso, la realidad es que creció escuchando rock junto con su padre, y grupos como: Metallica y Megadeth, fueron las bandas que influyeron en su camino a la música y por ello aprendió a tocar guitarra, específicamente el hardcore, un rock más pesado.

Luego cambió a un rock clásico, para finalmente hacerse especialista en el hip hop. Post Malone también puede tocar otro tipo de géneros y subgéneros como: trap, pop, cloud rap, R&B, pop-rap, rock, entre otros.

¿Cuáles son las canciones más escuchadas de Post Malone?

En el 2015 publicó el video de “White VersioN”, el cual juntó millones de reproducciones a poco tiempo de estrenarse. Debido a las visitas en menos de un mes, el cantante comenzó a recibir varias propuestas de múltiples disqueras, pero en ese año decidió firmar con Republic Records. El rapero también cuenta con otras canciones como: “Too Young”, “Tear$”, “Patient”, “Whats Up”, las cuales pudieron igualar el nivel de popularidad de su primer éxito.

