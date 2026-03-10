Rihanna se va de los Ángeles tras ataque con arma de fuego a su casa; esto es lo que se sabe del caso

El día de ayer, domingo 08 de marzo, la noticia de que una mujer había realizado varios disparos con un arma de fuego contra la casa de Rihanna ubicada en California mientras que esta se encontraba adentro con sus hijos le dio la vuelta al mundo, conmocionado tanto a propios y a extraños, pues la seguridad de sus seres queridos se vio comprometida de manera sensible.

Ante tales hechos, la cantante habría tomado la decisión de dejar la ciudad de Los Ángeles, pues varios medios como el TMZ lograron captar a personal sacando varias bolsas y cajas de la residencia, y posteriormente se le vio abordando un vuelo en el aeropuerto de Van Nuys.

¿Qué pasó con Rihanna luego de que fuera atacada su casa?

De momento se desconoce hacia qué lugar se va a reubicar, si será temporalmente o de manera definitiva, pues la artista junto con su pareja A$AP Rocky se han mantenido enfocados en movilizarse, aunque se espera que en los próximos días puedan hablar sobre lo sucedido.

Este sería uno de los pocos casos donde algún civil se mete directamente contra algún artista, aunque lejos de causar polémica, ha generado empatía dentro de sus colegas y fanáticos.

¿Quién disparó a la casa de Rihanna?

Por ahora las investigaciones policiales han seguido y se logró identificar a la agresora como Ivanna Lissete Ortiz de 35 años como la responsable de dicho ataque, mismo que de acuerdo con primeros informes, ha sido catalogado como intento de homicidio, siendo que accionó varias veces desde su vehículo.

Por ahora se sabe que Ivanna no tiene alguna relación directa con Rihanna, aunque algunos usuarios de internet lograron encontrar publicaciones “extrañas” de esta contra la cantante hacía menciones a esta y también a Cardi B, donde las mencionaba de manera errática. Por ahora la culpable se encuentra detenida y le han fijado una fianza más de 10 millones de dólares.